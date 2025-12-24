DOMOTOがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した 「愛のかたまり」の音源が、12月26日（金）より配信リリースされることが決定した。

本楽曲はグループ改名後初のデジタルシングルとして発表された作品。「THE FIRST TAKE」出演時には新たなアレンジと新録ボーカルでピアノの演奏と共にパフォーマンスしている。

そして、配信開始前の12月25日（木）21時からはSpotify Japan公式YouTubeチャンネルで「愛のかたまり - Spotify Live Version」がプレミア公開される。オルゴールから始まるイントロ、冬の季節に寄り添う映像美、 歌詞とシンクロした印象的な演出など壮厳な世界観を楽しめる映像がDOMOTOからのXʼmasプレゼントとして、初公開となる本人コメントとともに一夜限り公開されるのでチェックしてほしい。

■シングル「愛のかたまり - From THE FIRST TAKE」

2025年12月26日（金）配信スタート

https://DOMOTO.lnk.to/ainokatamari_THEFIRSTTAKE

■「愛のかたまり - Spotify Live Version」

Spotify Streaming & Performance Video 配信中

https://open.spotify.com/track/1jKK7VBcMSuNuOrEGke9kF?si=NZsZJQqgTj-7 7kdnrQad0Q&context=spotify%3Aplaylist%3A37i9dQZF1DX9vYRBO9gjDe