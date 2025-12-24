1点投入でこなれ見え！【LEPSIM】40・50代も余裕でイケる♡「柄トップス」

一点投入でコーデに華やぎを与えて、こなれ見えが狙える柄アイテム。派手なのは苦手なミドル世代も、落ち着いた色味や上品なデザインなら取り入れやすいはず。そこでおすすめしたいのが【LEPSIM（レプシィム）】の柄トップス。冬コーデの主役として活躍してくれそうです。

さり気ないアクセントになるペルシャ柄セーター

【LEPSIM】「3.5ゲージペルシャ柄プルオーバー」\6,990（税込）

エレガントなペルシャ柄風のセーターは、ミドル世代の着こなしにマッチしそう。上品な柄がアクセントになり、ワンツーコーデでもサマ見えを狙えます。ややコンパクトな丈感で、パンツともスカートとも着まわしやすいのが魅力。ブラック・グレーのシックな色味のほか、冬ムード満点なキャメルオレンジもラインナップ。

甘すぎない花柄セーターで大人っぽく

【LEPSIM】「6ゲージループジャガード花柄チュニック」\3,494（税込・セール価格）

大きめの花柄が印象的で、一点投入でコーデを格上げできそうなセーター。花柄部分はループ編みになっており、華やかに冬ムードを演出します。チュニック丈でヒップまですっぽりと覆ってくれるため、こなれ見えしながら体型カバーも期待できそう。ナロースカートやストレートパンツなど細身のボトムス合わせで、メリハリのある着こなしを目指して。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M