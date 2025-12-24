27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）らが24日、サウジアラビアの首都リヤドで公開練習を行った。27日に、サウジアラビアの首都リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。ピカソも公開練習を行ったが、視察した井上陣営の大橋秀行会長は「怖い部分もあるけどやりやすさもある」と印象を語った。

この日は興行に出場する各選手が特設のリングに登場した。井上は大トリで軽快なステップ、鋭いシャドーを披露。現地入りしている70社以上、約90人の報道陣を釘付けにした。

井上の前には、ピカソがリングで公開練習。ミット打ちでキレのあるパンチも打ち込んだ。会場では大橋会長、井上の父・真吾トレーナーも視察。大橋会長は「スピードがあって、キレもある。接近戦が得意」と印象を語った。一方で「近い距離は怖い部分もあるけど、やりやすさもある」とも話した。

井上については「調整は素晴らしい出来。今年4試合あったけど、一番いい」と自信満々だった。井上はピカソに勝利すれば元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代単独トップの世界戦27連勝となる。

2025年は1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、井上にとっては2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。前戦のアフマダリエフ戦はKO勝ちにこだわらず、距離を取りながら、最終12回まで全く隙を見せずに圧倒した。ピカソ戦は「KO決着したい」と宣言している。

試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとして行われる。NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。



（THE ANSWER編集部）