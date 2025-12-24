Kroi¡¢½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£1·î³«ºÅ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ÇU-NEXTÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê
Kroi¤¬¡¢2025Ç¯6·î¡¦7·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¡ãKroi Acoustic Live 2025¡ä¤«¤é¡ÖNever Ending Story¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢7·î7Æü·ÃÈæ¼÷The Garden Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê¼Á´¶¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â½é¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡£Kroi¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ËÁ´¤¯¿·¤·¤¤Ä°¤¿´ÃÏ¤òìÚ¤·¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãKroi Live Tour 2026 - ARENA¡ä¤è¤ê¡¢1·î23Æü¤ÎÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤¬U-NEXT¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¡ãKroi Live Tour 2024-2025 ¡ÈUnspoil¡É at PIA ARENA MM¡ä¡ãKroi Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈMV±ÇÁü¤Ê¤É¤âÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡ØKroi Live Tour 2026 - ARENA at ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ù
¡ÚÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Ûhttps://t.unext.jp/r/kroi
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2026Ç¯1·î23Æü(ÅÚ) 18:30¡Á¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè¡Á2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¡ÚKroiÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0011593
¡ãKroi Live Tour 2026 - ARENA¡ä
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¡¡Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
³«¾ì : 17:00 ³«±é : 18:00
2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¡¡¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û
³«¾ì : 17:30 ³«±é : 18:30
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
https://special.kroi.net/tour/
