°æ¾å¾°Ìï¤È23ÀïÌµÇÔ¡È¥Ð¥à¡É¤ÎÌ´ÂÐ·è¤Ï¤¢¤ë¤«¡¡¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ë±ÑCEO¡Öºî¤ì¤¿¤é¥Ó¥Ã¥°¡£¤¿¤À¡Ä¡×
27Æü¤Ë°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸½ÃÏ¤Ç±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹CEO¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Îý½¬¤Î²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥ß¥¹CEO¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£º£²ó¤Î¶½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥«¡¼¥É¡£µ¬ÌÏ´¶¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¬Íè¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡È¥Ð¥à¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¡£23ÀïÁ´¾¡¡Ê16KO¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï°æ¾å¤È¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥ß¥¹CEO¤Ï¡Ö°æ¾å¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÁª¼ê¤À¡£¥Ð¥à¤È¤Î»î¹ç¤òºî¤ì¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡£ºî¤ì¤ë»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢³¬µé¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë»î¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¶á¤¤¤¦¤Á¤ÎÂÐÀï¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇÃ»1Ç¯¡Á1Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅ¸Ë¾¡£¤³¤Î¶½¹Ô¤ÇIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ËÁ°WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤¬Ä©Àï¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤ÈÀï¤ï¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¥¹¥ß¥¹CEO¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ò»î¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥àËÜ¿Í¤â¡Ø¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¿´¡£¡ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¡Ë»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
