·î¤È±²Ä¬¤Î¿ÀÈë¤òÂÎ´¶¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤ß¤¯¤¸¡×

¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔÊ¡»ã»ö¶È½ê¤Ç¤¢¤ë¿¹¤ÎÌÚ¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¾¦ÉÊ¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤ß¤¯¤¸¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£

2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¤è¤ê¡¢Ê¡»ã¤È´Ñ¸÷¤ò·Ò¤°¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤Îµ­Ç°¤ä¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

 

¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤ß¤¯¤¸¡×

 

 

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¡Á1·î12Æü(·î¡¦½Ë)

²Á³Ê¡§100±ß(ÀÇ¹þ)

ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¾èÁ¥¸ý

´ë²è¡¦³«È¯¡§¿¹¤ÎÌÚ¥Õ¥¡¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò

ÈÎÇä¡§¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç³ô¼°²ñ¼Ò

 

¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤ß¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢Ê¡»ã¤È´Ñ¸÷¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤¬Ï¢·È¤·¡¢Áê¸ß¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¹ç¤¦¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£

¿¹¤ÎÌÚ¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Î¹©ÄÂ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ÊÎ¹¤Îµ­Ç°ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤ÆÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¹¤ÎËþÂ­ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ÌÄÌç³¤¶®¤Î¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×¤È¡Ö·î¡×¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

 

¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¡×

 

 

¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËþ·î¤È¿··î¤ÎÆü¤Ë¤¦¤º¤·¤ª¤¬Âç¤­¤¯´¬¤­¡¢È¾·î¤ÎÆü¤Ë¤¦¤º¤·¤ª¤¬¾®¤µ¤¯´¬¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤ÎÅÁ¾µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÅÁ¾µ¤ò²Ê³ØÅª¥Ç¡¼¥¿¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤­¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸»Àô¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë¤Ï¡¢8¼ïÎà¤Î·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¼«Á³¤Î¥ê¥º¥à¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸·Á¼°¤Ç¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤Î¥í¥Þ¥ó¤äÌ¥ÎÏ¤ò¹­¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£

 

Æ±»þ³«ºÅ¡§¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ¤Î¾þ¤êÉÕ¤±

 

¿·½ÕÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ¡×¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¤Ë¿·Ç¯¤Î´ê¤¤»ö¤òµ­Æþ¤·¡¢¾èÁ¥¸ýÉÕ¶á¤ÎÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È°ì½ï¤Ë2026Ç¯¤Î¹¬±¿¤òÄÏ¤ß¡¢²º¤ä¤«¤ÇÁ°¸þ¤­¤Ê°ìÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£

 

¡Ú¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ ³µÍ×¡Û

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¡Á1·î12Æü(·î¡¦½Ë)

²Á³Ê¡§100±ß(ÀÇ¹þ)

 

Ê¡»ã¤È´Ñ¸÷¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¿·Ç¯¤Î¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦²¹¤«¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£

¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤ß¤¯¤¸¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

