¸ÂÄê30¸Ä¤Î¿·½Õ´ë²è¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖÊ¡ÎÉÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ö¤¯¤í¡Ë¡×
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¤¬¡¢¿·½Õ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¡ÖÊ¡ÎÉÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ö¤¯¤í¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
2026Ç¯¤Î¿·½Õ¤ò½Ë¤¤¡¢Ã¸Ï©Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤¬¡¢¸µÃ¶¤è¤ê30¸Ä¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖÊ¡ÎÉÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ö¤¯¤í¡Ë¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë) ¸áÁ°8»þ¡Á
²Á³Ê¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¿ô¡§30¸Ä¸ÂÄê¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸Ä¸Â¤ê¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤¦¤º¤·¤ª¥·¥ç¥Ã¥×MARINE¡Ê¾è¾ìÇäÅ¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§5,000±ßÁêÅö¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ
¡ÖÊ¡ÎÉÂÞ¡×¤Ï¡¢¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÃÏÌ¾¡ÖÊ¡ÎÉ¡Ê¤Õ¤¯¤é¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿·Ç¯¤Î³«±¿¤È¡ÖÎÉ¤¤Ê¡¡×¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê5,000±ßÁêÅö¤ÎÃ¸Ï©Åç¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ä´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¡¢Ê¡ÎÉ¤ÎÃÏ¤«¤éÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿·½Õ¤Î±²Ä¬ÂÎ¸³¤ÈÁ¥¾å¥¬¥¤¥É
¿·½Õ¤Î¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ö½é±²Ä¬¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
±²Ä¬¤ÏÄ¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤Ë¤è¤êÈ¯À¸»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç½Ð¹Ò»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÍºÂç¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢°ìÇ¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤ÎÍ·Í÷Á¥¤ÇÍ£°ì¡¢Á¥¾å¥¬¥¤¥É¤¬Á´ÊØ¤Ë¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
±²Ä¬¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÃ¸Ï©Åç¤ÎÎò»Ë¡¢·Ê¿§¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤äÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òÊ¡ÎÉ¤ÎÃÏ¤Ç½Ë¤¦¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊ¡ÂÞ¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖÊ¡ÎÉÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ö¤¯¤í¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸ÂÄê30¸Ä¤Î¿·½Õ´ë²è¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖÊ¡ÎÉÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ö¤¯¤í¡Ë¡× appeared first on Dtimes.