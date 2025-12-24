ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤ÅÅÆ°¥Á¥§¥¢¡ªELEMOs¡Ö¤¿¤Î¥·¡¼¥â¡×
ELEMOs¤¬Å¸³«¤¹¤ë½é¤ÎÊâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¤¿¤Î¥·¡¼¥â¡×¤¬¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡¦¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÅÅÆ°Áö¹Ô¥Á¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ELEMOs¡Ö¤¿¤Î¥·¡¼¥â¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)
²Á³Ê¡§478,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ELEMOs¸ø¼°¥¹¥È¥¢
Áö¹Ô¶èÊ¬¡§Êâ¹Ô¼Ô°·¤¤¡ÊÊâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§6km/h
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§Ìó30km ¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤êÊÑÆ°
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§80cm
¡Ö¤¿¤Î¥·¡¼¥â¡×¤Ï¡¢Êâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âÂ®ÅÙ6km/h¤ÎÀß·×¤Ç¡¢ÌÈµö¤ÏÉÔÍ×¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡¾å¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊâÆ»¤ä»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢Áàºî¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÁö¹ÔÃæ¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Ø¤ÎÇã¤¤Êª¤ä»¶Êâ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
Áö¹ÔÀÇ½¡¦°ÂÁ´À¡Ê¼«Æ°¥Û¡¼¥ë¥É¡¦3D¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ë
ºäÆ»¤Ç¤ÎÄä¼Ö»þ¤â¡¢»Ø¤òÎ¥¤¹¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¡Ö¼«Æ°¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÆ»È¯¿Ê¤äÄä»ß»þ¤Î¤º¤êÍî¤Á¤òËÉ¤®¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á°ÎØ¤Ë¤Ï¡Ö3D¥Û¥¤¡¼¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÊº¹¤ä°Ï©¤Ç¤Î¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï¤ï¤º¤«80cm¤È¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¯¤¿¤á¡¢¶¹¤¤ÄÌÏ©¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁàºîÀ¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½
Áàºî¤Ï±¦¼ê¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥Ð¡¼1ËÜ¤Î¤ß¡£
Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤ä³Ð¤¨¤ë¼ê½ç¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÌó30km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¼è¤ê³°¤·½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó5»þ´Ö¡£
ºÂÀÊ²¼¤Ë¤Ï15L¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤ÊªÅù¤Î²ÙÊª¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´Àß·×¤ÎÅÅÆ°Áö¹Ô¥Á¥§¥¢¡£
ELEMOs¡Ö¤¿¤Î¥·¡¼¥â¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
