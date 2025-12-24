³ØÀ¸¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤ë°ìºý¡ªCOBOL¡Ø´î¤Ó¤ÎÆ»¤ò¤Ò¤é¤¯¡¡Å·¤Î¸ÀÎî¤ÎÆ»¡Ù
³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤ËÅ¬¤·¤¿¿Þ½ñ¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø¥Ö¥Ã¥À¤Î»â»ÒÒã¡¡¸¶»ÏÊ©Åµ¡¦Ë¡²Ú·Ð¤ÎÊ©¶µÆþÌç¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Æ±Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë2ºîÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
COBOL¡Ø´î¤Ó¤ÎÆ»¤ò¤Ò¤é¤¯¡¡Å·¤Î¸ÀÎî¤ÎÆ»¡Ù
ÁªÄê¾ðÊó¡§Âè1677²óÁªÄê¿Þ½ñ
Ê¬Îàµ¹æ¡§159(¿ÍÀ¸·±¡¦¶µ·±)
ÂÐ¾Ý¤ÎÄøÅÙ¡§Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¸þ¤
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯4·î1Æü
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
Ãø¼Ô¡§ËÌÀî Ã£Ìé
ISBN¡§978-4-909708-05-2¡¡C0011
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒCOBOL
¡ÖÁ´¹ñ³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¶¨µÄ²ñ¡×¤ÎÁªÄê¿Þ½ñ¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ÎÍÌµ¤ä¡¢³ØÀ¸¤Î·òÁ´¤Ê¶µÍÜ¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¤½¤Î¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¸þ¤¤Î¿Þ½ñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ÀÆ»¤äÊ©Ë¡¤Î½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤ò¶ËÎÏÍÑ¤¤¤º¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ä¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î»×ÁÛ¤ò½¸ÂçÀ®¤·¤¿´î¤Ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦ÊÔ¤µ¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ñ¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë´î¤Ó¤Î½¬´·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅ·¡Ù¤È¤Ï¿À¤Î¹ñ¡¢¡Ø¸ÀÎî¡Ù¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ë¿À¤ÎÎÏ¡¢¡ØÆ»¡Ù¤È¤Ï¿À¤¬Ëþ¤Á¤ë¤¿¤á¤Î¶µ¤¨¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Çº¤ßÂ¿¤ÀÄ½Õ»þÂå¤òÁ÷¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤ë¼î¶Ì¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
´î¤Ó¤ÎÆ»¤¬Ã¯¤Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡È´¿è¡Û
»Ï¤á¤Ë
Âè°ì¤ÎÈâ¡¡´î¤Ó¤¬Ëþ¤Á¤ë¿À¤Î¹ñ
ÂèÆó¤ÎÈâ¡¡´î¤Ó¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë
Âè»°¤ÎÈâ¡¡´î¤Ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤¯¤ë
Âè»Í¤ÎÈâ¡¡·ù¤Ê»×¤¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
Âè¸Þ¤ÎÈâ¡¡¿´¤Î¼«Í³¤ò¼è¤êÌá¤¹
ÂèÏ»¤ÎÈâ¡¡Ì´¤äÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤ë
Âè¼·¤ÎÈâ¡¡»ü°¦¤Î¿´¤òµ¯¤³¤¹
ÂèÈ¬¤ÎÈâ¡¡»ü°¦¤Î¿´¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë
Âè¶å¤ÎÈâ¡¡¿À¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ë
Âè½½¤ÎÈâ¡¡´î¤Ó¤ÎÆ»¤ò¤Ò¤é¤¯
·ë¤Ó
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡¡´î¤Ó¤ÎÆ»¤Ø¤ÎËèÆü½¬´·¥á¥½¥Ã¥É
»²¹Í»ñÎÁ¡¡¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§ËÌÀî Ã£Ìé¡Û
1971Ç¯10·î¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£
Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¿ÀÆ»Ê¸²½³ØÉôÂ´¶È¡£
¿À¼ÒËÜÄ£¤«¤é¿À¿¦¤È¤·¤Æ¤Î³Ø¼±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¹â³¬°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÀ³¬¡×¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê©¶µ»×ÁÛ¸¦µæ²È¤Î¿¢ÌÚ²í½Ó»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¸¶»ÏÊ©¶µ¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤É¹¤¯½¡¶µ»×ÁÛ¤ËÀºÄÌ¡£
2005Ç¯9·î¤è¤ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÆ»Åª¤ÊÀº¿À¤ò¼Ò²ñÀ¸³è¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Øµ§¤êÊý¤¬9³ä¡Ù¡Ø¥Ö¥Ã¥À¤Î»â»ÒÒã¡Ù¡ØÆü·î¤ÎÌ¤Íèµ¡Ù¡ØÂç±§Ãè¤ÎÅ´Â§¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁªÄê¿Þ½ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¼ã¼Ô¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë°ìºý¡£
COBOL¡Ö¡Ø´î¤Ó¤ÎÆ»¤ò¤Ò¤é¤¯¡¡Å·¤Î¸ÀÎî¤ÎÆ»¡Ù¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
