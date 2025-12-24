½½¾¡ÏÂµí¤ä¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤â¡ªÃÓÂÞÅìÉð¡ÖÅß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¤«¤é1·î26Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î19Æü´Ö¡¢¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê Åß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1½µÌÜ¤È2½µÌÜ¤Ç°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ü¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥á¤äÅìÉð¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É·×Ìó90Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅß¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê Åß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á1·î26Æü(·î)
¡¦1½µÌÜ¡§1·î8Æü(ÌÚ)¡Á16Æü(¶â)
¡¦2½µÌÜ¡§1·î17Æü(ÅÚ)¡Á26Æü(·î)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹
¡¦8³¬ºÅ»ö¾ì(Ìó410ÄÚ)
¡¦ÃÏ²¼1³¬3ÈÖÃÏ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¦8³¬ºÅ»ö¾ì¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å7»þ
¡¦ÃÏ²¼1³¬3ÈÖÃÏ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó90Å¹ÊÞ¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨´Þ¤à¡¢½é½ÐÅ¹3Å¹ÊÞ¡Ë
º£²ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬¸·Áª¤·¤¿½ÜÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤Ç¤¹¡£
½½¾¡ÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¤ªÊÛÅö¤ä¡¢¤¿¤é¤Ð¤¬¤Ë¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë³¤Á¯ÊÛÅö¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»»º¡ÖÆý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Â±éÈÎÇä¤Î¤ªÁÚºÚ¡¢´ü´Ö¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¿Íµ¤¤Î³è¤¤¿³ª¤¬Æþ¤Ã¤¿½®·Á¿åÁå¤â²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³èµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÜÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ä¡¼¸·ÁªËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á
¡Ú»¥ËÚËÊ¿´Û¿ßË¼¡Û
Âè41²ó½½¾¡ÏÂµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þµí²¦ÍÍ¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö
34,560±ß(1ÀÞ)¡Ô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
ÂÓ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÉÊÉ¾²ñ¡ÖÂè41²ó½½¾¡ÏÂµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½½¾¡ÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¡£
´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¥Ò¥ì¡×¤È¡Ö¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡¢ÅìÉð¸ÂÄê¤«¤Ä¼Â±éÈÎÇä¤ÎìÔÂô¤Ê°ìÀÞ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎÚ¹¬¿©ÉÊ¡Û
º¬¼¼»º¤¿¤é¤Ð¤¬¤ËËÀÆù¤Å¤¯¤·ÊÛÅö
3,456±ß(1ÀÞ)¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê80ÅÀ¡Õ
»ÝÌ£¤È´Å¤ß¤¬Ç»¸ü¤Êº¬¼¼»º¤¿¤é¤Ð¤¬¤Ë¤ÎµÓÆù¤ò¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¤«¤ËÊÛÅö¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Úºú¤Þ¤Ö¤·¤ª¤à¤¹¤Ó µµÂÀÏº¡Û
½©¤µ¤±¤È¤¿¤é¤³
648±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
½Ü¤ÎÊ®²ÐÏÑ»º¤¿¤é¤³¤È½©¤µ¤±¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶ñºà¤òÃæ¤ËµÍ¤á¡¢ºú¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤Ç°®¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Úfurano bijou(¥Õ¥é¥Î¥Ó¥¸¥å¡¼)¡Û
(1) ¤Õ¤é¤ÎµíÆý¥·¥Õ¥©¥ó¥µ¥ó¥É¡Ò¤¤¤Á¤´¡Ó¡§691±ß(1¸Ä)
(2) ¤Õ¤é¤Î¾®Çþ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ò¥ß¥ë¥¯¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡Ó¡§399±ß(1¸Ä)
(3) ¤Õ¤é¤Î¾®Çþ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ò¥·¥ç¥³¥é¡Ó¡§451±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¤Õ¤é¤ÎµíÆý¤È¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥·¥Õ¥©¥ó¤ä¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë½éÅÐ¾ì¤Î¥·¥ç¥³¥éÌ£¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡ÚJimoÆ¦ÉåSoia¡Û
¤Ê¤Ê¤¨¤ê¤ó¤´¥Ñ¥¤
594±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¤ª¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¤Ë¡¢¼·ÈÓÄ®¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤ê¤ó¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾è¤»¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î17Æü(ÅÚ)¤«¤é
ÅìÉð¸ÂÄê³¤Á¯ÊÛÅö¡õÆù¥°¥ë¥á
¡Úµû¤ÈÆù¤ÈËÌ³¤Æ» Â¢¡Û
³¤Ï·3¼ï¹ë²÷À¹ÊÛÅö
3,780±ß(1ÀÞ)¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê50ÅÀ¡Õ
¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó3Èø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÖ¥·¥Þ¥¨¥Ó¡¢´Å¥¨¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»»º3¼ï¤Î¥¨¥Ó¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤Ç¤¤ë¹ë²÷¤Ê¤ªÊÛÅö¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Ú¤¦¤ËÀìÌçÅ¹ À¤°í²°¡Û
Æ»»º¤¦¤Ë3¼ï¿©¤ÙÈæ¤ÙÊÛÅö
6,480±ß(1ÀÞ)¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê20ÅÀ¡Õ
È¡´Û»º¡¦¥µ¥í¥Þ»º¡¦¾®Ã®»º¤Î3ÃÏ°è¤Î¥¦¥Ë¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Ú¼÷»ÊÎÁÍý Ã«¤Õ¤¸¡Û
»°¹¬Êª¸ìII
2,761±ß(1ÀÞ)¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê80ÅÀ¡Õ
»«¤¤¿¤Æ¤Î³¤¶®»ºÀ¸ËÜ¥Þ¥°¥í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢3¼ïÎà¡Ê´Å¥¨¥Ó¡¦¥ä¥ê¥¤¥«¡¿È¡´Û¥µ¡¼¥â¥ó¡¦º«ÉÛ¡ºÊ¿ÌÜ¡¿·ê»Ò¡Ë¤«¤é1¼ïÎà¤òÁª¤Ù¤ë³¤Á¯ÊÛÅö¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î17Æü(ÅÚ)¤«¤é
¡Ú³ÝÂ¼¡Û
Ì´¤ÎÂçÃÏ4¸µÆÚ¿©¤ÙÈæ¤ÙÊÛÅö
2,862±ß(1ÀÞ)¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê50ÅÀ¡Õ
´Å¤ß¤Î¤¢¤ë»é¿È¤È¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÆÚÆùÊÛÅö¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡ÚÉÙÎÉÌî¤×¤Á¤×¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Û
¤Õ¤é¤ÎÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥¤òºÜ¤»¤¿¤³¤Ü¤ì¥È¥Þ¥È¥Á¡¼¥º¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼
1,728±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê50ÅÀ¡Õ
¤Õ¤é¤ÎÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢ÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥¤È2¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
Æ»»º¡ÖÆý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡Ú²Û»Ò¹©Ë¼¥Õ¥é¥Î¥Ç¥ê¥¹¡Û
¥Ç¥ê¥¹»êÊ¡¤Î4¼ï¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å
651±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡ÚÏ»²ÖÄâ¡Û
¥Þ¥ë¥»¥¤¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É(À¸¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼)
501±ß(2¸ÄÆþ)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤Î¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀ¸¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¥µ¥ó¥É¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Ú¤È¤ß¤¿¥á¥í¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Û
ìÔÂô¤Õ¤é¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§
1,100±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¥á¥í¥ó²ÌÆù¤È¥¼¥ê¡¼¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©´¶¤ò½Å¤Í¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥½¥Õ¥È¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÇÇ»¸ü¤Ë»Å¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£
¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥»¥ë¥¯¥ë¡Û
¥¹¥ï¥ó¥·¥å¡¼ ¥Õ¥ì¡¼¥º
702±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥ï¥ó¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î17Æü(ÅÚ)¤«¤é
ÅìÉð¸ÂÄê¤Î¤ªÁÚºÚ¡õ¥Ñ¥ó
¡Ú¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¡¼¥Í¥¢¥ë¥ë¡Û
¤³¤Ü¤ì¤È¤¦¤¤Ó¥Ñ¥ó ¥³¥ó¥Ý¥¿¡ÁÈþ±Í¥³¡¼¥ó¡È¥¹¥¤¡¼¥È¥¥Ã¥¹¡É¤ÈËÌ³¤Æ»2¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¡Á
594±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¡Ú¤ª¤ä¤¸¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Û
½½¾¡ÏÂµí¥´¥í¥´¥í¥ß¡¼¥È¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±
531±ß(1¸Ä)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂç¤Ñ¤ó¡Û
(1) 3¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥ó¡§486±ß(1¸Ä)
(2) ¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¡§540±ß(1¸Ä)
¡Ô³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê³Æ50ÅÀ¡Õ
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¤Þ¤Ç
ÅìÉð¸ÂÄê¥é¡¼¥á¥ó¡Ê´ü´ÖÃæÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë
¡ÚÃæ²Ú¥½¥ÐÉ÷ÍèÆ²¡Û
½Ü¥½¥Ð»¥ËÚÌ£Á¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
1,650±ß(1ÇÕ)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
½Ü¤Î¥¥ó¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Ð½Á¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÇÕ¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î8Æü(ÌÚ)¡Á13Æü(²Ð)
¡ÚËÌ³¤Æ»¥é¡¼¥á¥ó ÌÍ¾¢ ÁÐÍÕ¡Û
Ãæ»¥Æâ»ºÆÚ¤Ð¤é¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÇòÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤ó
1,601±ß(1ÇÕ)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
ËÌ³¤Æ»Ãæ»¥Æâ»ºÆÚ¤Ð¤é¤òÆÃÀ½¥¿¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬ÆÃÄ§¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î14Æü(¿å)¡Á20Æü(²Ð)
¡ÚÈ¡´ÛÌÍ¿ßË¼¤¢¤¸¤µ¤¤¡Û
ËÌ³¤Æ»»ºµíÆÚ¤¢¤¤¤Ó¤ÆÃ±ö±ÀÆÝÌÍ
1,980±ß(1ÇÕ)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
½½¾¡ÏÂµí¤Îµí¤ÈÆÚ¤Î¤¢¤¤¤Ó¤Æù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ÀÆÝ¤È¡¢½½¾¡»ºÆÚ¤Î¤«¤é¤¢¤²¤òÅº¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§1·î21Æü(¿å)¡Á26Æü(·î)
¿·½Õ¤Î±¿»î¤·¡ª¤ªÊõÃµ¤·¥ï¥¤¥ó
¡ÚÄá¾Â¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Û
¤ªÊõÃµ¤·¥ï¥¤¥ó
2,178±ß(1ËÜ)(750ml)¡Ô³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¼õ¾ÞÉÊ¤äÄÁ¤·¤¤ÉÊ¼ï¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Î´ë²è¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2ÅÀ¤Þ¤Ç
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¥°¥ë¥á¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
´ü´Ö¤´¤È¤ËÅ¹ÊÞ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢²¿ÅÙË¬¤ì¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê Åß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
