¡ÖÃæ¹ñ¤Î·¤¤ÎÅÔ¡×Ê¡·ú¾Ê¿¸¹¾»Ô¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¤Ç¿Ê²½Ãæ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¿¸¹¾12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñÆîÅì±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¡·ú¾Ê¿¸¹¾»Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î·¤¤ÎÅÔ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ç¯´Ö¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼À¸»ºÎÌ¤Ï13²¯Â¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î20¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£½¾Íè·¿À½Â¤¶È¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î¾ÊÄ¾³í¸©µé»Ô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¸¦µæ³«È¯¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¸¹¾¤Ç°é¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢°ÂÆ§¡ÊANTA¡Ë¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ANTA¥°¥ë¡¼¥×¤Î2024Ç¯Çä¾å¹â¤Ï708²¯2600Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£25Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤Ë¤ÏÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¤¬14.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï385²¯¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£µ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÊý¼°¤ä±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÈ´ËÜÅª¤ÊÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¡¢ANTA¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ëµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢ºÇÃ»4Æü¤Ç³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¼õÃí¡¦À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Ø°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºß¸Ë´ÉÍý¤äÀ¸»ºÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Èµ¡³£¤Î¶¨Æ¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¥ê¡¼¥óÀ¸»ºÊý¼°¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖAI365ÀïÎ¬¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëAI¥Ç¥¶¥¤¥óÂçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£º£¸å3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤ÎAI³èÍÑÎ¨¤ò50¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßANTA¤ÎAI»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí³Û¤Ï¤¹¤Ç¤Ë25²¯¸µ¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÎ¨¡Ê¸ÜµÒÅ¾´¹Î¨¡Ë¤Ï20¡ó¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±»Ô¤Ë¤¢¤ëÄ¹ÂÙÉþÁõ¿¥Â¤¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Î·Á¤ÎÊÑ³×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¹©¾ì¥¨¥ê¥¢¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇSF±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÄÌ¿®Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñÅÅ¿®¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢Ê¡·ú¾Ê½é¤ÎÂè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡ËÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È²¼Ãå¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤¿¡£¹©¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö¡ÊAGV¡Ë¤¬5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Î§Áö¹Ô¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁÒ¸Ë¤ÈÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Î´Ö¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¥ß¥·¥ó¤Ï5G¤ÈAI¤Ë¤è¤ë»ë³Ð¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ë¥À½¤ò¼Â¸½¡£5G¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¾õ¶·¤äÀßÈ÷¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¡¢À¸»ºÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£»å¤«¤é´°À®ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¹©Äø¤òÄÉÀ×¡¢´Æ»ë¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Æ±¹©¾ì¤Ç¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ20ËüËç¤Î²¼Ãå¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¸»º¸úÎ¨¤È°ÂÄêÀ¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅª³Î¤Ê»Ù±ç¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±»Ô¹©¶È¾ðÊó²½¶É¤Ï»º¶È¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼çÂÎ¤Î°éÀ®¡¢¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë¡¦ÄãÃºÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×Ê¬Ìî¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¶¨Æ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±»Ô²Ê³Øµ»½Ñ¶É¤Ï¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÀ®²Ì¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¡£µ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç200Ëü¸µ¤ÎÊó¾©¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë14¤Î¹â¿å½à¤Ê¸¦µæ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢»º³Ø¸¦Ï¢·È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ÔÁ´ÂÎ¤Îµ»½Ñ·ÀÌóÀ®Ìó³Û¤Ï5²¯7500Ëü¸µ¤ËÃ£¤·¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¤è¤ê¿×Â®¤ÊÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¡Ö·¤¤ÎÅÔ¡×¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿Æ±»Ô¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î»º¶È´ðÈ×¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤È´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè·¿»º¶È¤ò¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤¬°èÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë¸©¥ì¥Ù¥ëÃÏ°è¤Ë¡¢´Ñ»¡²ÄÇ½¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¹½Â¤Å¾´¹¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/µö·ÝÞó¡¢ÄøÎ©葳¡Ë