ÊÝ°é»ÎÅù¤Î½è¶ø²þÁ±¤Ø¡ª¼è¼ê»Ô¡ÖÌ±´ÖÊÝ°é»ÎÅù½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â¡Ê¤È¤ê¤Ç¼êÅö¡Ë¡×

°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¤ÎÌ±´ÖÊÝ°é±àÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ°é»ÎÅù¤Î½è¶ø²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¡ÖÌ±´ÖÊÝ°é»ÎÅù½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â¡ÊÄÌ¾Î¡§¤È¤ê¤Ç¼êÅö¡Ë¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¬ºÎÍÑ¼Ô¤Ø¤Î±þ±ç¤È¡¢Ä¹¤¯¶ÐÂ³¤¹¤ë¿¦°÷¤Ø¤Î¸ùÏ«¤ò¾Î¤¨¤ë2¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î5Æü¤è¤ê¿½ÀÁ¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î»Üºö¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¼è¼ê»Ô¡ÖÌ±´ÖÊÝ°é»ÎÅù½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â¡Ê¤È¤ê¤Ç¼êÅö¡Ë¡×
À©ÅÙÌ¾¡§Ì±´ÖÊÝ°é»ÎÅù½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â¡Ê¤È¤ê¤Ç¼êÅö¡Ë
¿½ÀÁ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î5Æü(·î)¡Á1·î31Æü(ÅÚ)
¿½ÀÁÊýË¡¡§¼è¼ê»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤êWEB¿½¤·¹þ¤ß
»Ùµë»þ´ü¡§2·î²¼½Üº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
»ÙµëÊýË¡¡§¿½ÀÁ¼Ô¤Î¸ýºÂ¤ØÄ¾ÀÜ¿¶¤ê¹þ¤ß
¼è¼ê»Ô¤¬¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄêÃå¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÌ±´ÖÊÝ°é±àÅù¡ÊÇ§²ÄÊÝ°é½ê¡¢Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢ÃÏ°è·¿ÊÝ°é»ö¶È¡¢°ì»þÍÂ¤«¤ê»ö¶È¡¢ÉÂ»ùÊÝ°é»ö¶È¡Ë¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
¿¦¼ï¤ÏÊÝ°é»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°é¶µÍ¡¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ´Íý°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¿¦¼ï¤¬»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Êä½õ¶â¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¿·µ¬ºÎÍÑÊÝ°é»ÎÅù±þ±çÊä½õ¶â¡×¤È¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÝ°é»ÎÅù¶ÐÂ³¸ùÏ«Êä½õ¶â¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¶âÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¶¦ÄÌÍ×·ï
2¤Ä¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÍ×·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¼è¼ê»ÔÆâ¤ÎÌ±´ÖÊÝ°é±àÅù¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¿¦¼ï¡§ÊÝ°é»Î¡¢ÊÝ°é¶µÍ¡¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡¢´Ç¸î»Õ¡¢Ä´Íý°÷¡£
¡¦¶ÐÌ³¾ò·ï¡§1Æü¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬6»þ´Ö°Ê¾å¡¢¤«¤Ä¡¢¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê20Æü°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Ì±´ÖÊÝ°é±àÅù¤ÎÀßÃÖ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¢¨ÀßÃÖ¼Ô¡¢Ìò°÷¡¢Ìò°÷·óÌ³¤Î»ÜÀßÄ¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
Êä½õ¶â(1) ¡Ö¿·µ¬ºÎÍÑÊÝ°é»ÎÅù±þ±çÊä½õ¶â¡×
¤³¤ì¤«¤é¼è¼ê»Ô¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ëÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÍ×·ï¡Û
Êä½õ¶âÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢ÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¡£
¢¨¿½ÀÁÆü»þÅÀ¤ÇÆ±°ì¤ÎÌ±´ÖÊÝ°é±àÅù¤Ç¤Î¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤¬6¥«·î°Ê¾å2Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡ÚÊä½õ³Û¡Û
20Ëü±ß
¡ÚÎ±°Õ»ö¹à¡Û
¡¦»Ùµë¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤Ï20Æü°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿·î¤ò¤Ò¤È·î¤È¤·¤Æ»»Äê¡ÊÍµëµÙ²Ë¤Ï¶ÐÌ³¤È¤ß¤Ê¤¹¤¬¡¢°é»ùµÙ¶ÈÅù¤ÎÌµµëµÙ²Ë¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡Ë¡£
Êä½õ¶â(2) ¡ÖÊÝ°é»ÎÅù¶ÐÂ³¸ùÏ«Êä½õ¶â¡×
Ä¹¤¯ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¿¦°÷¤Î¸ùÏ«¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÍ×·ï¡Û
Êä½õ¶âÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¿½ÀÁÆü¤ÎÂ°¤¹¤ëÇ¯ÅÙ¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ3·î31Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½êÄê¤Î¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤òËþ¤¿¤¹Êý¡£
¡ÚÊä½õ³Û¡Û
¡¦¶ÐÌ³¼ÂÀÓ 2Ç¯°Ê¾å3Ç¯Ì¤Ëþ¡Ê3Ç¯ÌÜ¡Ë¡§10Ëü±ß
¡¦¶ÐÌ³¼ÂÀÓ 4Ç¯°Ê¾å5Ç¯Ì¤Ëþ¡Ê5Ç¯ÌÜ¡Ë¡§12Ëü±ß
¡¦¶ÐÌ³¼ÂÀÓ 7Ç¯°Ê¾å8Ç¯Ì¤Ëþ¡Ê8Ç¯ÌÜ¡Ë¡§15Ëü±ß
¡¦¶ÐÌ³¼ÂÀÓ 9Ç¯°Ê¾å¤«¤Ä5¤ÎÇÜ¿ô¡Ê10Ç¯ÌÜ°Ê¹ß5Ç¯Ëè¡Ë¡§20Ëü±ß
¡ÚÎ±°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Æ±°ìÀßÃÖ¼Ô¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÌ±´ÖÊÝ°é±àÅù¤Ç¤Î·ÑÂ³¶ÐÌ³·î¿ô¤ò¹ç»»¤·¤Æ»»Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ë¡¿ÍÆâ¤Ç»ÔÆâ»ÜÀß¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÑÂ³¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô³°¤Ø¤Î°ÛÆ°´ü´Ö¤Ï½ü¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁ¤«¤é»Ùµë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¿½ÀÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆWEB¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ8Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê¼è¼ê»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î¡ÖÌ±´ÖÊÝ°é»ÎÅù½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â(¤È¤ê¤Ç¼êÅö)¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ßURL¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁ´ü´Ö¤ÏÎáÏÂ8Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³ºº¤ò·Ð¤Æ·èÄêÄÌÃÎ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2·î²¼½Üº¢¤ËÂÐ¾Ý¼ÔËÜ¿Í¤Î¸ýºÂ¤ØÄ¾ÀÜ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ÊÝ°é»ÎÅù¤Î½è¶ø¤ò²þÁ±¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÊÝ°é´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¼ê»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¿½ÀÁ´ü´ÖÅù¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è¼ê»Ô¡ÖÌ±´ÖÊÝ°é»ÎÅù½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â¡Ê¤È¤ê¤Ç¼êÅö¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
