NMB48¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¡¦Ë§²ìÎé¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ÖºÇÂç¸Â¤Ë¤¢¤¶¤È¤µ¤ÈÈà½÷´¶¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×¡¡½é¿åÃå¡õ½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ËÄ©Àï
¡¡Âçºå¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤Ç¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëË§²ìÎé¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Ý¤ó¤Ã¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£½é¿åÃå¡¢½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNMB48¡¦Ë§²ìÎé¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Ý¤ó¤Ã¡Ù¤è¤ê¡¡¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð
¡¡¡Ö¤¢¤¶¤È¤µ¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤ì¤¤¤Ý¤ó¡£¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç°ìÈÖ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà½÷´¶¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Æì¤òÉñÂæ¤Ë³¤¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ä³¹¥Ö¥é¡õ¿©¤ÙÊâ¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¤¢¤¶¤È¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¤ì¤¤¤Ý¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¢É÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤ä¥¥å¡¼¥È¡õ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤¦¤µ¤®¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ì¤¤¤Ý¤ó¤Î´õË¾¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½é¿åÃå¡¢½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¥¨¥â¤¯»£±Æ¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¤¤¤Þ¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤19ºÐ¤Î¿ð¡¹¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¤ª¤µ¤á¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ë§²ìÎé¥³¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª½é¿åÃå¤Ç¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃå¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿åÃå¤Ç»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¾ð¤â½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªºÇÂç¸Â¤Ë¤¢¤¶¤È¤µ¤ÈÈà½÷´¶¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
