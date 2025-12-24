来年度の沿線自治体の支援が明らかになりましたね。



地鉄は来年度の鉄道線全体の収支について、6億円の赤字となる見通しを示しました。

これに対し県と沿線7市町村、そして富山地方鉄道が3分の1ずつ負担し、自治体全体で4億円を支援する方針が示されました。

この支援により、来年度に廃止を計画していた区間はいずれも廃止が見送られました。



鉄道線の状況を確認します。

まずは新川地域を走る本線です。





地鉄は滑川と宇奈月温泉の間について、今年中に自治体から支援策が示されなければ、来年11月末に廃止する方針を示していましたが、きょう支援が決まったことで来年度の廃止は回避されました。次に富山市から舟橋村を通って立山町にまたがる立山線です。立山線も岩峅寺と立山の間について、支援策が示されなければ、廃止する方針でしたが、こちらも来年度は廃止が回避されました。立山線の方針分科会では「みなし上下分離方式」を軸に2027年度から再構築事業に取り組む方針が確認されています。そして富山市と立山町にまたがる不二越・上滝線です。地鉄は、月岡と岩峅寺の間を不採算区間としていて、富山市は「富山型官民連携方式」で2027年度からの再構築事業の実施を検討しています。一方で再来年度以降が課題ですね。今後は本線のあいの風とやま鉄道との並行区間である滑川-新魚津間をどうするのかが最大の焦点です。市町村に任せるのではなく、県全体のことを考えた県の積極的な関与を求める声もありますよね。県は「議論の主体は沿線自治体」として、現在はオブザーバーとして参画しています。しかし、県議会の議員や沿線自治体からは、県の積極的な関与を求める声があがってきました。自民党議員会 宮本光明幹事長「沿線自治体からは困惑の声とともに県の積極的な関与を求める意見も出ています。知事は県の立場は市町村の後方支援と述べていますが同社の危機的な状況に対してこれまで以上にスピード感をもって積極的に関与していく必要があると考えます」自民党議員会 川島国政調会長「会派としても県の積極的な関与をこれまでも求めてきました。自治体なり事業者が求めていくようなことにしっかり納得感をもって答えていくような県としての姿勢というところも必要ではないかと、いつまでもオブザーバー的にはいられないんじゃないかと」きょうの会合でも。水野滑川市長「よく言えば沿線市町村にゆだねて尊重しているように見えますが、悪く言えば丸投げしているようにも感じられると、そういった住民の声もありました」一方、きょう新田知事は「現状は各市町村が議論を積み重ねるフェーズ」との認識を改めて示しました。新田知事「県でもっとがんがんリーダーシップをとったらどうかという意見もあるんですが、私どもがこれを各市町村に指示命令することではないと思っております」また、あいの風鉄道との並行区間をめぐっては、県に加え、あいの風鉄道も議論に加えるべきだという声が沿線自治体から相次ぎました。村椿魚津市長「あいの風とやま鉄道の関わりも、議論のポイントとして出てくるのではないかなと」武隈黒部市長「あいの風さんにも議論に入っていただくことが、今後このスキームで合意されて検討して行きましょうとなったときには、必要ではないかというふうに考えております」滑川市の水野市長と新田知事とで意見の応酬となる場面もありました。水野滑川市長「中長期的なあり方を考える意味でも、県主導であいの風さんに議論に加わってもらう時期が来ているような、私はそういう気がしていますので」新田知事「あいの風が地鉄に乗り入れるというような活用の仕方も想定されるわけですけども、課題あることは理解いただきたい」水野滑川市長「その課題を承知の上で、そこに関しても費用感を出してもらって、いろんな選択肢でどれだけの費用がかかるのかを横並びにしないと、私らも住民も選択ができない」新田知事「仰る意味はよく分かりますが、あいの風も独立した民間会社で運営してまして、調査するにもそれなりに費用が掛かる。ちょっとあいの風にいきなり依頼するのはどうかと私の立場では思いますが、議論していきたいというふうに思います」来年度の廃止は回避されましたが地鉄の中田社長は「さらなる先延ばしはない」としています。交通の公共性と民間企業としての経営の厳しさの間で、どこに落としどころを見出すのか。住民にとって使いやすい鉄道のあり方を描けるか、来年度の議論が焦点です。