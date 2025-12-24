ÉÙ»³ÃÏÅ´¤¢¤ê¤«¤¿¸¡Æ¤²ñ¡¡¸©¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¡¡ÍèÇ¯ÅÙ£´²¯±ß¤Î»Ù±ç¤òÉ½ÌÀ
¸·¤·¤¤·Ð±Ä¤¬Â³¤¯ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤ÎÅ´Æ»Àþ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÀþ¤äÎ©»³Àþ¤Ê¤ÉÏ©ÀþÁ´ÂÎ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñ¹ç¤¬¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¡¢Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á4²¯±ß¤Î»Ù±ç¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÃÏÅ´¤ÏÀÖ»ú¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÅ´Å´Æ»Àþ¤Î¤¢¤êÊý¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ê¤É±èÀþ¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹7¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·ÅÄÃÎ»ö¤ÈÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅ´Æ»ÀþÁ´ÂÎ¤Î¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏÅ´¤Ï¡¢6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤È¡¢±èÀþ7»ÔÄ®Â¼¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»³ÃÏÅ´¤¬¤½¤ì¤¾¤ì3Ê¬¤Î1¤º¤ÄÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¡¢¼«¼£ÂÎÁ´ÂÎ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ4²¯±ß¤òÉéÃ´¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤È±èÀþ»ÔÄ®Â¼¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢Ç³ÎÁÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ2²¯±ß¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ñ¤È¸©¡¢±èÀþ»ÔÄ®Â¼¤¬2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÉéÃ´¤¹¤ëÅ´Æ»»ÜÀß¤Î°ÂÁ´ÂÐºöÈñ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¸øÈñÉéÃ´¤ÎÁí³Û¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ËÇÑ»ß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÑ»ß¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¡¡ÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÇÑ»ß¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç¤¤¤¡¢6²¯±ß¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î»ö¶È¤ÇÀÖ»ú¤Î³Û¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¼«ÂÎ¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶¨µÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ÏÁ´³Û½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹ÔÀ¯Â¦¤¬¤³¤ì¤À¤±½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÎ»²ò¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤¢¤È¡¢»ÔÄ®Â¼¤´¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÆÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î±¿¹ÔÂÎÀ©¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤êÊý¸¡Æ¤²ñ¡¡Æ£°æ²ñÄ¹¡ÊÉÙ»³»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÍèÇ¯ÅÙ¤ÏºÆ¹½ÃÛ·×²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¡Ë½àÈ÷´ü´Ö¤Î1Ç¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Îº£Æü¤ÎÉéÃ´¤Î³ä¹ç¤Î·èÄê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×