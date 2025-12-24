£ÎÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡ÄÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤Ç¸µÉ´¾ò°Ñ°÷Ä¹¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò½ä¤ëÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤òÄ´¤Ù¤ë¸©µÄ²ñÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¸µ°Ñ°÷Ä¹¡¢±üÃ«¸¬°ì¸©µÄ¡Ê£´£°¡Ë¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡ËÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê£µ£¸¡Ë¡ÊÊÌ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Çµ¯ÁÊ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï£²£´Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¡Ê·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢±üÃ«»á¤«¤éÎ©²ÖÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÁÊ¾õ¤ÈÈï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¡£ÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¸¶°ø¤ò±üÃ«»á¤¬±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤·¤¿¤È¤Îµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Î¤Û¤«¡¢±üÃ«»á¤Î¼«Âð·ó»öÌ³½êÁ°¤Ç¡Ö½Ð¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¶¼Ç÷¤È°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç£¶·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤ÏÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÍÆµ¿¤âÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Î¾Ü¤·¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¿¿¼Â¤È¿®¤¸¤ëÁêÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë»Ý¤ÎÌÀ³Î¤ÊÈ¯¸À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢±üÃ«»á¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬°ìÄêµö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¼Ç÷¤È°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ø¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¶á¤¯ÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÈï¹ð¤Ï¡¢É´¾ò°Ñ¸µ°Ñ°÷¤Ç£±·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀÁ°¸©µÄ¡ÊÅö»þ£µ£°ºÐ¡Ë¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¶·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©Æôºê»ÔµÄÁª¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¡¢»Ù±ç¼Ô¤È¤È¤â¤ËÄ°½°¤ÎÃËÀ¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¤È¤¹¤ëÂáÊáÃ×½ýÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸¡¤Ï£²£´Æü¡¢ºáÌ¾¤òË½¹Ôºá¤È¤·¤¿¾å¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¡Êµ¯ÁÊÍ±Í½¡Ë¤È¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£