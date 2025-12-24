Å¥¿å¤ËÍî¤Á¤¿¿ùÃ«·ý»Î»á¤Ë¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¡×¤ÈÃæÅÄæÆ»áÅÜ¤ê¿´Æ¬¡¡£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤Ç£±£ó£ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¡¡¡ÖÊú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Èº©´ê¤âµñÀä
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬£²£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÂç¾¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»áÎ¨¤¤¤ë·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡ÖÀèÇÚ¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£·³ÃÄ¤ÎÂç¾³Ê¤È¤·¤Æ¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ùÃ«»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤³¤ì¤¬£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤«¡×¤È¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½çÄ´¤Ë¾ã³²¤òÆÍÇË¤·¤¿¿ùÃ«»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï»¤ÄÌÜ¤Ç¼ºÇÔ¤·Å¥¿å¤ËÍî¤Á¤¿¡£
¡¡£±£ó£ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¹¤é¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¡£¤¢¤ó¤À¤±¹Ô¤¯Á°¤Ë°Î¤½¤¦¤Ê»ö¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²¶¤Î´é¤ËÅ¥ÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÎÃæÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿ùÃ«»á¡£¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ç¡ÖÊú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢ºÇ¸å¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤¬¡ÖÌµÍý¡¢ÀäÂÐÌµÍý¡£¶á´ó¤ë¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£