犬が不幸になる飼い主の『親バカ行為』５選

愛犬可愛さで行き過ぎた親バカ行為を続けていると、最終的に犬が苦しむことになるかもしれません。ここでは、犬が不幸になる飼い主の『親バカ行為』の事例を紹介します。皆さんは目も当てられない親バカ行為をしていませんか。

1.基本的なしつけを怠る

愛犬を叱るのはかわいそう、厳しいトレーニングはかわいそう、と基本的なしつけ（吠える、噛み付く、飛びつくなど）を怠っていませんか。基本的な問題行動を抑制するしつけを怠っていると、後々手に負えなくなる恐れがあります。

また、しつけは犬にルールという安心感を与える行為でもあります。群れで行動していた犬にとって「ルールを守れば安全」という安心感は、ときには、飼い主への信頼と同時に快適で安心できる暮らしにもつながるのです。

2.無理に犬友を作らせる

犬は社交的な動物だから、犬のお友達はいた方がいい！と思い込んでいませんか。元々集団行動をしていた犬たちは、たしかに交流を経て幸福感が上がるという研究結果もあります。

しかし、性格はそれぞれ大きく異なることを忘れてはいけません。中にはシャイで臆病な犬もいるので、無理に犬友を作らせようとすると、かえってトラウマになってしまうこともあるので無理強いはやめましょう。

3.屋外を自分で歩かせない

親バカな飼い主の中には、「屋外は危険だから」という理由で散歩に連れて行かなかったり、外に連れて行っても自ら歩かせない人がいます。しかし、これでは犬は「自分で歩く」という楽しさを知らず、ストレス発散や運動不足解消もできません。

抱っこしたまま歩く行為は、まだ散歩に慣れていない子犬や自力の歩行が難しい犬に限り適した行動です。基本的には自分で歩かせて、散歩の楽しみや筋力・体力向上に繋げましょう。

4.常に一緒にいようとする

「ひとりぼっちはかわいそう」という気持ちはよく理解できます。

しかし、四六時中、隣にいたりスキンシップを取ったりと過剰なまでに一緒にいようとする行動は、犬をかえって苦しめてしまうでしょう。なぜならば、いざ飼い主が出かけるときに、強いストレスや寂しさに襲われてしまうからです。

ひとりでリラックスして過ごす方法を覚えさせたり、ひとり遊びを学ばせることも大事です。余計なストレスを与えないよう、適度な距離感を保ちましょう。

5.嫌がるファッションを身につけさせる

犬の洋服に関しては、いつの時代も議論になりがちです。防寒対策や術後の傷を守るためには、洋服が必要になることも当然あります。

しかし、不必要な装飾がたくさん付いている洋服を着せたり、愛犬が嫌がるファッションを無理強いすることは避けてください。強いストレスとなり、触れられることにネガティブな感情を抱くようになることもあるからです。

飼い主の行き過ぎた行動が招く悲劇とは

今回紹介したような飼い主の行き過ぎた親バカ行為は、ときに愛犬にストレスを与えたり、問題行動を助長する原因となったりすることもあります。

飼い主の行動でストレスが溜まってしまうと、体調不良を引き起こしたり、ストレスから新たな問題行動を引き起こすようになることもあるでしょう。

また、問題行動をしつけで抑制しないと、最終的には手に負えなくなってしまい、ご近所トラブルや家族や他人を怪我させてしまうといった事故につながりかねません。

こうした飼い主とその愛犬の結末に、残念ながら飼育放棄という現実があります。犬にとって理不尽な不幸を強いられることにならないよう、行き過ぎた親バカ行為は改善すべきでしょう。

まとめ

いかがでしたか。愛犬を大切に思うがあまり、行き過ぎた親バカ行為に走ってしまう人は少なからず存在します。しかし、そうした歪んだ愛情は愛犬を苦しめることになりかねません。心当たりのある方は今すぐ改善し、愛犬に健全な犬生活を送らせてあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)