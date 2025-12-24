¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Î¸åÆ£³Ú¡¹¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¸ªºÝÎ©¤Ä¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëSHOTÈäÏª¡ªÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï12·î24Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¸åÆ£³Ú¡¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØLALA ¡Á Another Edition ¡Á¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¿²¤½¤Ù¤êSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØZIP¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌþ¤¹Èà½÷¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¿Í¼«¤é¤¬ºÆ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿1ºý¤ò¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØLALA¡Ù¤È¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£