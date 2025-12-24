多くの場合、語るべき物語があってそれを具現化していく過程で生じる“余白”にある種のカタルシスが見出され、それが映画を映画たらしめる。しかしエドワード・ヤンの映画の場合は、あらかじめ用意された大きな余白の上を人物が動き、物語が語られていくことでやんわりとかたちづくられていく。そのため余白自体が非常に精密に計算された崇高な見せ物となり、必ずしも白一色ではなくさまざまな色を持ち合わせている。

考えれば考えるほどに、エドワード・ヤンという作家は不思議である。いうまでもなく優れた監督であるのだが、59歳という若さでこの世を去り、およそ20年にも満たない監督キャリアで手掛けたのは7本の長編映画と数本の短編のみ。裏を返せば、一度も凡作をつくることなく逝ってしまったからこそシネフィリックに神格化されているのかもしれないが、残された観客である我々は当然のようにこの作家のことをよく知る術がない。かろうじて彼の作品群を観ることで、エドワード・ヤンが何を考え、何を見つめていたのかを推測するほかないのである。

その限られた作品群のなかで最もエドワード・ヤンに近付けそうな作品は、遺作となった『ヤンヤン 夏の想い出』であろう。タイトルとポスターだけを見れば、それこそエドワード・ヤンが父親役として出演していたホウ・シャオシェンの『冬冬の夏休み』のようなオーソドックスな児童映画を想起させられるのだが、まるで異なる（実際それを思って横浜の小さな映画館に観に行った当時11歳の筆者は拍子抜けをくらったものだ）。

たしかにヤンヤンという名の幼い少年が登場するが、驚くほどにその出番は少なく、彼の視点――すなわち地上から120cm前後の高さから世界を見ているわけでもない。祖母が倒れたことがきっかけで日常が小さく動く中流家庭の様子とでもいうべきだろうか。かつての恋人と再会した父親、宗教に傾倒して家を出てしまう母親、友人である隣人の彼氏と恋仲になる姉。彼ら家族の物語と2000年の台北の情景が、それこそ彼らが暮らす都会的な中流階級向けマンションの中層階のベランダと同じ地上2～30mぐらいの高さから俯瞰するように描かれていく。

肝心のヤンヤンはといえば、もらったカメラで思い思いのものを撮影し続ける。その伸び伸びとした自由さは、いかにも子どもらしい。過去を振り返り、現在に行き詰まる家族たちのなかで、ヤンヤンだけは未来に進む以外の道がまだ用意されていない。だから彼はカメラという記録媒体を用いてあえて立ち止まることを選び、現像した時には過去となっているものたちと向き合っているのかもしれない。そう考えると、それはそれで子どもの不自由さが表れているようにも思える。

またヤンヤンは、人物の後ろ姿を撮影することに熱中する。そこからは、彼がまだ幼く、誰かを追いかける側の人間であることが示唆されているようにも捉えられる。対照的に高校生の姉を含めた大人たちは、とうに誰かを追いかける側ではなくなり、隣に並んで歩いたり、正面から向き合うことが正解とされるコミュニケーションのなかにいる。

この物語が描かれた2000年は、携帯電話が普及して間もない頃であり、インターネットも黎明期と呼ばれていたような時代。現代ほど人と人とのつながりは希薄ではなかったからこそ、行き違いや思い通りにいかないことに苦悩することが当たり前であった。

真正面から向き合うのが難しいのならば、後ろ姿を見ればいいと言わんばかりのヤンヤンの一見哲学的な行動は、コミュニケーションに苦しみを抱える人々に差し伸べられたあたたかな手のようだ。俯瞰してみたり、後ろから見てみたり、一定の距離を保ちながら表層だけを見てみたり。当たり前のように、コミュニケーションというものには何かひとつの明快な答えなど存在しないのだから、あらゆる視点から想像をめぐらす必要がある。それをささやかにアドバイスしてくれているのだろう。

終盤で物語が大きく揺れ動く瞬間があるが、それを除けば非常に静かなまま3時間弱の時が流れる。だからといって、“何も起きない”わけではない。何も起きていないようで、実は何かが延々と起き続けていることをひしひしと感じながらこの物語の世界を生きる。それはどこかで人が生まれて死んで、誰かと出会って別れてを繰り返しながら、些細な日常を積み重ねていく人生と同じことである。やはりこの映画は冒頭で述べたように、語られていく物語ではなく、切り取られた時間の流れという余白を観る映画だということだ。

“名作”と呼ばれる作品は、生まれながらにして普遍的な価値を有するのか、それとも長い年月を経てその価値が付与されていくのかといった類の問答がある。『ヤンヤン 夏の想い出』の場合は、たしかにエドワード・ヤンの死後にその評価が極まった印象があるが、作られた時点でそうなる資格を有しており、結果的に年月を経てそれが確たるものになったといえよう。ヤンヤンを演じたのはエドワード・ヤンの息子であるショーン・ヤン。彼がラストシーンで語る、「僕も、もう年だ」の言葉。それから25年経って、彼がすでに大人になっていることに思いを馳せた時、映画と現実の垣根は容易に取り払われる。（文＝久保田和馬）