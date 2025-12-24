J3¤ÎMVP¤ÏµÜºê¤ÎFW¶¶ËÜ·¼¸ã¡ª¡¡34Àï25È¯¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¤ÎW¼õ¾Þ¡Ä¥Ù¥¹¥È11¤Ë¤ÏÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤é
¡¡2025J3¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¡£º£ÌðÄ¾¾ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï½é»²Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç23¾¡8Ê¬7ÇÔ¡¦¾¡¤ÁÅÀ¡Ö77¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¡È3Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¡É¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö72¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤â½é¤ÎJ2¾º³Ê¡£¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï4¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÈá´ê¤ÎJ2½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏµÜºê¤ÎFW¶¶ËÜ·¼¸ã¡£½Ð¾ì¤·¤¿34»î¹ç¤Ç25¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢µÜºê¤ÎJ2¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿³èÌö¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¶¶ËÜ¤ÏÆÀÅÀ²¦¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤â´Þ¤á¤ë¤È¡È¸Ä¿Í3´§¡É¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¤½¤·¤ÆMVP¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¢È¬¸Í¤«¤éºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î3Ì¾¤º¤Ä¤¬Áª½Ð¡£ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤«¤é¤ÏDF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¡¢MF²¬ÄíÍµµ®¡¢FWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£MVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¶¶ËÜ¤ò´Þ¤á¡¢11Ì¾Á´°÷¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¤Ï¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎFW¶áÆ£·Ä°ì¤¬3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂè7ÀáµÜºêÀï¤Çµó¤²¤¿1ÅÀ¤Ë·èÄê¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿90¡Ü8Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÃç´Ö¤¬Æ¬¤Ç·Ò¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÏÈ¬¸Í¤òJ2¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿ÀÐùõ¿®¹°´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë¤¬¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë
¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢§GK
ÂçÀ¾¾¡ù¦¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¢§DF
Ì¬ÅÄ¹Âç¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
ÄÔ²¬Í¤¿¿¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
¢§MF
¾ëÄê´´Âç¡ÊÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
²¬ÄíÍµµ®¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
À¾Ã«ÏÂ´õ¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
±üÂ¼¹¸»Ê¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
¢§FW
ß·¾åÎµÆó¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
ÆÀÅÀ²¦
¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ
¶áÆ£·Ä°ì¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
Âè7Àá¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºêÀï¡Ê3·î30Æü¡Ë90¡Ü8Ê¬
Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ
º£ÌðÄ¾¾ë¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
ÀÐùõ¿®¹°¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ
º´Æ£µ×Ìï¡ÊFCÎ°µå¡Ë
¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
½©»³ÂóÌé¡ÊFCÂçºå¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛJ3ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¶áÆ£·Ä°ì¤Î¹ë²÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É
GOAL PLAYBACK ⚽️— ¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC (@kagoshimaufc) March 30, 2025
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê3¥ê¡¼¥°¡¡Âè7Àá
🆚 µÜºêvs¼¯»ùÅç
🔢 1-1
⌚ 90+8Ê¬
⚽ ¶áÆ£·Ä°ì¡Ê¼¯»ùÅç)
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎFK¤ò #ÀÄÌÚµÁ¹§ ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢#ÉðÀ±Ìï ¤¬·Ò¤°¤È #¶áÆ£·Ä°ì ¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë🌋
¶áÆ£¤Ï¼¯»ùÅç½é¥´¡¼¥ë⚽️
⏬NEXT GAME⏬¡Ä pic.twitter.com/E5ECB0NsH1