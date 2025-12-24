「海外に抜かれると思ってた」高３ながらJ２で５得点！鳥栖の“超新星”の契約更新に反響！「J１に導いてくれ」「大好きだよ、良かった」
J２のサガン鳥栖は12月24日、新川志音と来季の契約を更新したと発表した。
鳥栖のアカデミーで育った18歳のFWは、今年２月に２種登録で鳥栖のトップチームに加わると、高校３年生ながら25年シーズンはJ２で33試合に出場し、５得点をマーク。５月の時点で26年シーズンのトップ昇格が内定していたが、９月28日付でクラブとプロ契約を締結していた。
新川は、クラブの公式サイトを通じて、「来季もこのクラブで戦えることに大変嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるように全力を尽くして頑張ります！共に戦ってください！！！」とコメントしている。
また、ファンからは以下のような声があがった。
「鳥栖の至宝頼んだぞ」
「まずは来年鳥栖で２桁取ろう」
「よろしく頼む」
「期待してるぞ！」
「鳥栖をJ１に導いてくれ」
「これは嬉しい！」
「大好きだよ、良かった」
「まじか！」
「海外に抜かれると思ってた」
「鳥栖から世界へ」
今年９月には、28年のロス五輪出場を目ざす大岩ジャパンに飛び級で招集された超新星は、さらなる飛躍が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
