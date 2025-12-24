ＭＣ麒麟・川島明 「次回の収録はスナックで！」ハイヒール・リンゴ、ネプチューン・堀内ら“大喜利猛者”とSUPER EIGHT・丸山が“懐かしいあるある回答”バトル！懐かし映像満載の昭和＆平成を振り返る３時間半特番あす夜６時２５分放送【昭和＆平成 うわっ！懐かしいなぁ あったなぁグランプリ】