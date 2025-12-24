年収700万円・44歳男性が3回リピするふるさと納税「京都の割烹とビストロのコラボおせち」
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、千葉県在住44歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、妻（42歳）、子ども（8歳）
居住地：千葉県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人700万円、配偶者100万円
現預金：800万円
リスク資産：800万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：600万円
・日本株：150万円
・外国株：50万円
2025年に最も満足した返礼品について、「京都府亀岡市の迎春おせち 京都三千院の里&マノワール 55品 生おせち 冷蔵」を挙げています。
京都の割烹料理店とビストロが監修したコラボおせちで「洋食のおいしいおせちが食べられるとあって今回で3回目の寄付」とのこと。「冷蔵おせちのため解凍する手間がなく、かつおいしさの点からも冷蔵のほうがよい」と評価していて、今年も「手軽さと味に期待」していると言います。
また「こちらのおせちは洋風の大きめのオードブルが1つと個食に使える和食のお重が2つあり、オードブルは自宅用に、和食のお重は実家に持っていく用と分けて」活用しやすい点でも気に入っているそう。
「あまり景気の高揚感を感じないまま物価だけが上昇していて、おせち等を実家に持っていくのに躊躇（ちゅうちょ）していましたが、ふるさと納税を利用してそのような機会をつくることができて、家族に貢献できるよいきっかけになった」とあります。
一方であらかじめ現物を確認できない分、過去には期待外れだった返礼品もあったそうで、「木製テーブルが写真とは違って塗装等の処理がしていない半端材で作成したようなもので、あまりの仕上がりの悪さに絶句した」と言います。
投稿者にとって、ふるさと納税は「国が公に認めている節税対策のため、とても貴重な存在だと捉えています。自分の自治体とのバランスを考えながら今後も利用していきたい」とのこと。
来年は「あまり海産物に寄付したことがないため、魚、蟹、ホタテ等の魚介類を返礼品とした自治体に寄付してみたい」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
