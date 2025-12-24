「めめ、逃げろ」武井壮、“SnowManの倒し方”が話題に！ 「完全なる不意打ちで草」「マジで何歳だよ」
タレントの武井壮さんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「SnowManの倒し方」を紹介し、話題となっています。
【動画】武井壮の“SnowManの倒し方”
ファンからは「まさかのアイドル倒し(笑)」「完全なる不意打ちで草」「めめ、逃げろ」「やめてあげて！www」や「この人マジで何歳だよ…」「やっぱ身体能力異次元」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「まさかのアイドル倒し(笑)」武井さんは「SnowManの倒し方を教えてくれと小学生に町で聞かれた」とつづり、1本の動画を公開。「カリスマックスの時に脇がガラ空きになるのでそこにボディ」とあるように、動画ではサンドバッグにボディブローを打ち込んでいます。さらに「目黒蓮を倒すには今のところこれしかないしラウールだとこの高さは腰骨あたりなのでこちらのダメージがデカいから別の方法が必要だ」とも。身長190cmを超えるラウールさんを警戒しているようです。
有名人と交流を持つ武井さんさまざまな有名人と実際に交流関係を持つ武井さん。同日の別の投稿では、俳優の小澤雄太さんと焼肉を食べたことを報告し、写真を公開していました。Snow Manとの写真が公開される日も来るのか、楽しみに待ちたいですね。
