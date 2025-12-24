¡Ö¤¦¤½¤Î·è»»½ñ¤ò¶ä¹Ô¤Ë ¤ª¤è¤½2²¯±ß¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡×ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÊªÎ®²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡×¸µ¼ÒÄ¹¤È¸µÁíÌ³ÉôÄ¹¤òº¾µ½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ
¤¦¤½¤Î·è»»½ñ¤ò¶ä¹Ô¤ËÄó½Ð¤·¡¢¤ª¤è¤½2²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÊªÎ®²ñ¼Ò¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤È¸µÁíÌ³ÉôÄ¹¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¶âÂôÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï24Æü¡¢2¿Í¤òº¾µ½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤¿ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÊªÎ®²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡Ê61¡Ë¤È¡¢¸µÁíÌ³ÉôÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÁíÌ³ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿2022Ç¯6·î¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯ËÌÔ¢¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖºÑÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤¿¤¦¤½¤Î·è»»½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î±¿Å¾»ñ¶âÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1²¯9970Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÁíÌ³ÉôÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â²ñ¼Ò¤Î¶â¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì±»öºÛÈ½¤Ç5²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»äÅª¤Ê°û¿©¤Î¤¿¤á²ñ¼Ò¤Î¶â735Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îºá¤Ç¤âÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£