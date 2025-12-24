お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が24日に公開されたTBS公式ポッドキャスト「大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!」に出演。「M-1グランプリ」の審査員を辞めたいと本音を漏らす場面があった。

1時間28分にわたり、今大会についてたっぷりと語った大吉。「審査で一番大変なのは“粗探し”なのよ」といい「（中川家）礼二くんとも“こんなイヤな仕事はないよね”って言いながら。でも心は鬼にして、そういうところを突いていかないと」と大きな負担があると吐露していた。

また、一番左端というオール巨人や山田邦子が担ってきた“ベテラン席”に今年は座っていたが「もう来年は（フットボールアワー）後藤くんでいいんじゃない?」と提案も。「僕の中ではチュート、ブラマヨ、フットっていうのは、やっぱり1人はいないとダメな気がして。もちろん笑い飯も、笑い飯は（哲夫が）いるからあれやけど。その中の1人がもう出てきてるから。もう僕はいいんじゃないかなと思っています」と打ち明けていた。

「これは実行委員会も聴いてるって言ってるんで、メッセージです。僕はもう新たなステージに入ってると思いますよ。『M-1グランプリ』も、そして審査員勢も」といい「ひとまず本当にありがとうございました。いい思い出ができました。来年もしオファーが来たら、相当な覚悟で私は断りますから」と語っていた。