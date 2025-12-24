¡Ú²£ÉÍ£Í¡Û»¥ËÚ¤«¤é£Í£Æ¶áÆ£Í§´î¤ò³ÍÆÀ¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡£Ê£±²£ÉÍ£Í¤Ï£²£´Æü¡¢»¥ËÚ¤«¤é£Í£Æ¶áÆ£Í§´î¡Ê£²£´¡Ë¡á£±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¶£´¥¥í¡á¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤«¤éÁ°¶¶°é±Ñ¹â¡¢ÆüÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ë²ÃÆþ¡£Íâ£²£´Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì£³£²»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
