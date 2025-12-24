¾ø¤·¤¿¤¤Åß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªÈæ²Å°¦Ì¤¤¬¸ì¤ë¡¢"¤»¤¤¤í¾ø¤·°¦"¡Ú#¿ä¥·¥´¥È¡¼¥¯¡Û
2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¤ËFOD¤ÈPrime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¡£
Èæ²Å¤Ï¡¢2005Ç¯±Ç²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼2006Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¡¢¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£º£ºî¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤ÄÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë ¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¡¢¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ë¤â¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ËèÇ¯Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ö¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¡Ø¾ø¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦(¾Ð)¡£µîÇ¯¤ÎÅß¡¢º£¤°¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤»¤¤¤í¾ø¤·¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦»È¤¤¤¹¤®¤Æ¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ï¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤Ï¤â¤¦2¡Á3²ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤í¤½¤íËÜÎÎÈ¯´ø¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½¡Ö¥Ù¥¹¥È3¡×¤Î¿©ºà¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¦¤ï¡¢Çº¤Þ¤·¤¤...¡ª¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½´Å¤ß¤¬½Ð¤ë´¶¤¸¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆÚÆù¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÍñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÂÑÇ®¤Î´ï¤ËÍñ¤ò³ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Öº¹¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ø¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢È¾½Ï¤Î²¹ÀôÍñ¤°¤é¤¤¥È¥í¥Ã¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¾ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ý¥ó¿Ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥®¤ò¹ï¤ó¤ÇÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÈþÌ£¤·¤½¤¦...¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È3¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆÚÆù¤ÈÍñ¡ª¤¢¤È¤Ï¹¥¤¤Ê¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
ÇÛ¿®¾ðÊó
FOD¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù
ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§FOD¡¢Prime Video
2025Ç¯12·î26Æü(¶â) 20:00¡Á 1¡¦2ÏÃÇÛ¿®³«»Ï
°Ê¹ßËè½µ¶âÍËÆü20:00¡Á ºÇ¿·ÏÃÇÛ¿®¡¡¢¨Á´8ÏÃ
¸¶ºî¡§ÅÏÊÕ¥Ú¥³
´ÆÆÄ¡§À¥ÅÄ¤Ê¤Ä¤¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
µÓËÜ¡§À¯ÃÓÍÎÍ¤
½Ð±é¡§¶¶ËÜ°¦¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¿Èæ²Å°¦Ì¤