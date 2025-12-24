日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」は２３日、「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」と題して４時間スペシャルを放送。番組初登場の異色女優にネットが沸いた。

「最近見た夢は？」というトークになり、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕は、女優の安達祐実が出てきたと明かし「一時期、ずっと好きでした。夢に出てきたら、気になっちゃいますよね？」と恥ずかしそうに告白。司会の明石家さんまは「分かるわ〜」とうなずいた。

そして、横山の隣に座るホワイトコーデのゲスト女優に話を振った。初登場ののんだ。「わたし、前日の夜に、見てたハムスターの動画…ハムスター飼ってないんですけど、夢に出てきました」。さんまが食い気味に「そんで？」とツッコむと、のんは爆笑。「んで、どうなった」とさんまが再び聞くと、のんは「かわいかった」。あまりのほのぼのエピソードに、スタジオは盛大な拍手が沸き起こり、さんまはしゃがみ込んでタジタジになっていた。

ネットは「物凄（すご）い黒髪の美人いるかと思ったら、のんか？」「さらっとのん出てて初登場」「さんま御殿 可愛い娘誰かと思ったらのんか」とレアなゲストに二度見。「さんま御殿にのんさんが出ていますが、やっぱりレベルの違う可愛さだなあ」「踊るさんま御殿。並みいるタレントのなかで、のんさんのところだけ空気感が違うように見えた。おっとりとして、爽やかで、飾り気のない、等身大ののん。ファンだからそう思うのか、好感度はサイコーだった」「さんま御殿出てるのんさん、役者の時と雰囲気違いすぎてびっくりした かわヨ」とほっこりしていた。