¡¡ÄÌ»»113¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á12·î23Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÈøºê¤µ¤ó¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¸¶±Ñè½²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤â
¡¡1960Ç¯Âå¤ËÃæÂ¼ÆÒµÈ¤ä¾®Ìî¸÷°ì¤Î³èÌö¤ÇÂè°ì¼¡¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿ùËÜ±ÑÀ¤¡¢²ÏÌî¹âÌÀ¡¢°ÂÅÄ½ÕÍº¤ÎÏÂÀ½¥Ó¥Ã¥°3¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬Âç½°²½¡£¤µ¤é¤Ë1970Ç¯Âå¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢¶õÁ°¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂèÆó¼¡¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬ÀÄÌÚ¸ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î1971Ç¯¤«¤é1974Ç¯¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÀÄÌÚ¤â1976Ç¯¤Ë¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1978Ç¯¤«¤é1981Ç¯¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¡¢Ç¯´Ö¾Þ¶â²¦¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î³èÌö¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬»¦Åþ¤·¡¢1971Ç¯¤Ë34»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿ô¤ÏÇÜÁý¡£ÂèÆó¼¡¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀïÍ§¤ò¼º¤¤¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¹ç½É¤äÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤òÃç´ÖÆ±»Î¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÀÄÌÚ¸ù¤ÏÅÏÊÕ»Ê¡¢ÂçÄ®¾¼µÁ¡¢À¾ÀîÅ¯¡¢³¤Ï·¸¶À¶¼£¡¢Á¥ÅÏÀî°é¹¨¡¢ÀôÀî¥Ô¡¼¥È¤é¤È¡ØÀÄÌÚ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤ÏÈøºê·òÉ×¡¢ÈøºêÄ¾Æ»¡¢ÈÓ¹çÈ¥¡¢¹â¸«ÏÂ¹¨¡¢¶â»ÒÃì·û¡¢Àî´ßÎÉ·ó¤Ê¤É¤È¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ·³ÃÄ¤Î¥×¥í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï"¥¸¥ã¥ó¥Ü"¤È¸Æ¤Ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï"¥¢¥Ë¥"¤È¸Æ¤ó¤À¡£5ºÐÇ¯²¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë"ÀÄÌÚ¤µ¤ó"¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÅö¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°ÅÄÂ¼¾»Ë±»á¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ò¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤³¤¦¤Ê¤é¥ª¥ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¤ª¼êËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£1981Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢Èøºê¤¬Âç¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡Èøºê¤¬ÃÏÊý¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤·¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤À¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èøºê¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤ËÀÄÌÚÉ×ºÊ¤¬Í½¹ð¤â¤Ê¤¯´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï"¤³¤Î¥ä¥í¡¼""ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¤â¤ó¤«"¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤à¤½Ð¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤¬1983Ç¯¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤«¤é¤À¤È»°ÅÄÂ¼»á¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÈøºê¤ÏÀÄÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï"Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë"¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Èøºê¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¤Î¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Î¼èºà¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢Èøºê¤Î¸ý¤«¤é"¥ª¥ì¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤«¤éÀÄÌÚ¸ù¤Ï¾Ã¤·µî¤ë"¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÄÌÚ¤¬¡¢Èøºê¤¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦Ç§¤áÊý¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈøºê¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬40ºÐ¡Ê1987Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤Ë9²ó¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢40ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¡Ê48¾¡¡Ë¤è¤ê¤â40ºÐ°Ê¹ß¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¡Ê64¾¡¡Ë¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬ÀÄÌÚ¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¿Í¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡±»ô¹îÏº¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë