¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¥«¥Ê¥À·³¤ÎËÉ±ÒÁÈ¿¥¤Ï24Æü¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÄÉÀ×ºîÀï¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¥«¥Ê¥À·³¤Ë¤è¤ëËÌÊÆ¹Ò¶õ±§ÃèËÉ±Ò»ÊÎáÉô¤Ï24Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÄÉÀ×ºîÀï¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤ÏËÌÊÆ¤Ç¹Ò¶õ±§Ãè´ØÏ¢¤Î´ÉÀ©¤ä´Æ»ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°ÜÆ°¤â¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¿Í¹©±ÒÀ±¤ò¶î»È¤·¤ÆÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÉÀ×¤Ï1955Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç70²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ê¥«¥¤¤¿¤Á¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ï¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¤¬¤¤¤ë°ÌÃÖ¤Ï±Ñ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ê¤É9¤Ä¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥¿ÄÉÀ×¡×ÀìÍÑ¤Î¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤òÅú¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£