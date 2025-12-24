¡Ú ME:I ¡Û¡¡³èÆ°½ªÎ»¤Î¡¡RAN¡¦SHIZUKU¡¦KOKONA¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡¡¡Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£
2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLAPONE GIRLS¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢¡ÖME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢RAN¤µ¤ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¡¢KOKONA¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ME:I ¡Û¡¡³èÆ°½ªÎ»¤Î¡¡RAN¡¦SHIZUKU¡¦KOKONA¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡¡¡Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×
¡Ú¡¡RAN¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡Û
YOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
RAN¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¸¤ò¤³¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·Àº¿Ê¤¹¤ëÀÐ°æÍö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
YOU:ME°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£
º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡SHIZUKU¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡Û
¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SHIZUKU¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëYOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿Ì¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢ME:I¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇME:I¤ÎSHIZUKU¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡KOKONA¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡Û
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£KOKONA¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇME:I¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏYOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âYOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
