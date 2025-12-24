¼«Ì±¸©Ï¢¡¡ÉÙ»³£±¶è¸õÊä¼ÔÌäÂê¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÁí°Õ¡×¤òÅÞËÜÉô¤ËÊó¹ð
¼¡¤Î½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤ò¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÌ·Ä°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤é¤¬¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÁí°Õ¡×¤ò¤¤ç¤¦Äó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¿¦¤ÎÅÄÈªµÄ°÷°Ê³°¤òÁª¤Ö¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡£
¡Ö¼¡¤ÎÁªµó¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ë»ÙÉôÄ¹ÉÔºß¤«¤é1Ç¯Í¾¤ê¡¢½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬ÅÞËÜÉô¤ËÃÏ¸µ¤ÎÁí°Õ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
ÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï¡¢¸½ºß¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡¤Î½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤Î»²¹Í¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÁí°Õ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ïº£·î¡¢ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£·î³«¤«¤ì¤¿ÉÙ»³»ÔµÄ¡¦¸©µÄ¤Ç¤Ä¤¯¤ë²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤ò»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÄÈªµÄ°÷°Ê³°¤Î¸õÊä¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ¡¦¸â±©»ÙÉô¤Ê¤É¤Ç¤ÏÅÄÈªµÄ°÷¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÄê¿ô¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï¡ÖÅÄÈªµÄ°÷°Ê³°¤òÁª¤Ö¡×¤È¤·¤¿»ÔÏ¢¤Î·èÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤â´Þ¤á¤ÆÅÞËÜÉô¤ËÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½40Ê¬¤ÎÌÌÃÌ½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÌ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÈµÜËÜ´´»öÄ¹¤Ï¡£
µÌ·Ä°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¾ÜºÙ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ØÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤ºÊ¹¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÃúÇ«¤Ë¤Þ¤¿¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×
¸©Ï¢¤ÎµÜËÜ´´»öÄ¹¤ÏÅÄÈªµÄ°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»Ù»ý¤ÈÉÔ»Ù»ý¤ÎµÄ°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
µÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹
¡Ö¸Å²°°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤â²¿¿Í¤ÎÊý¤¬»¿Æ±¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢²¿¿Í¤ÎÊý¤¬ÅÄÈª»á¤ò»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¤Ä¤Þ¤Ó¤ä¤«¤ËÉ½¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Á°²ó¤ÎÁí°Õ¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¿·¤¿¤Ê»ÙÉôÄ¹¤òÁªÇ¤¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1¶è¤ÎÁí°Õ¤À¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¡¢ÅÞËÜÉô¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÌµÄ°÷¤ÏÌÀ¸À¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ÙÉôÄ¹Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÞËÜÉô¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
µÜËÜ´´»öÄ¹
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¸¢¤ÏÅÞËÜÉô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¸©Ï¢¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÞËÜÉô¤ÈÂÊÂ¤ß¤½¤í¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸Å²°°Ñ°÷Ä¹¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¸½ºß¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬¿Ê¤á¤ëÆÈ¼«¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¾õ¤ÏÇò»æ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ´´»öÄ¹
¡ÖÆÃÃÊº£²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ËÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ò¤ä¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤âÇò»æ¤À¤È¤¤¤¦¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×
º£¸å¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Äó½Ð¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÁí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢ÅÞËÜÉô¤¬¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£