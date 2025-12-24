Ã£Àî¸÷ÃË»á¡Ö°¤¤¤Î¤ÏÄ¹Æâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¡¿³È½¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤À¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤¬°ìÅ¾¡ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡É
¡¡¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤ÎÃ£Àî¸÷ÃË»á¡Ê70¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Îº¾µ½»Õ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¡ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã£Àî»á¤Ï10·î7Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê²á¤®¤Æ¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ½é¤ÎÄÁ»ö¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÏÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼Âç¾Þ¡×¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿Ã£Àî»á¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤¹¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤«¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤È»àµå¤ò¤á¤°¤ëÂÇ¼Ô¡¦Ã£Àî¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ£Àî»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢»ä¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÊÊì¹»¤Î¡Ë¹¾¦¡Ê¹Åç¾¦¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¡È¿³È½¤ÏÀäÂÐ¡É¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¤È¤â¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤ÉÀäÂÐNG¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤Þ¤º¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°¤¤¤Î¤ÏÄ¹Æâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ä¹Æâ¹§»á¡Ê68¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¸ì¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡ÖÄ¹Æâ¤¬¤Í¡¢2»àËþÎÝ¤Ç¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÅê¼ê¤ÏµíÅç¡ÊÏÂÉ§¡Ë¡¢Êá¼ê¤ÏÃæÈø¡Ê¹§µÁ¡Ë¡£ËþÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹Æâ¤Î¤¹¤Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Í¤ò¤¹¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤Æ¤ë¡£»àµå¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÃæÈø¤¬¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¤¹¤Ã¤ÈÊá¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤È¡ÊÅê¼ê¤Ë¡ËÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¡¢»°¿¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼¡¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡×
¡¡¡Ö¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡£¡È¥ª¥µ¡ªÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ï¤¤¡¢Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»àµå¤Ç¤¹¡É¡È¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¡£¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤¬¡×
¡¡Åö»þ¹Åç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÅÍÕÃÝ¼±´ÆÆÄ¡Ê2021Ç¯11·î¤Ë85ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤¬¡¢»àµå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤»¤º·ë²ÌÅª¤Ë»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹Æâ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ãÅÜ¡£¡ÖËþÎÝ¤Ç»àµå¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ê¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¡Ë¡Ö1ÅÀ¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Æâ¡Ë¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¡ªÌÀÆü¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤À¡ª¡×¡Ê¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¡Ë¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÍâÆü¤«¤é¤Î2·³Íî¤Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Åö»þ¤ÎÃ£ÀîÊá¼ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤»¤Ê¤¤¤«¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿³È½¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤´Ë¡ÅÙ¤À¤Ã¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ê¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¡£ºÇ¸å¤Î2¡¢3Ç¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡