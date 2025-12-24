ME¡§I¡¢³èÆ°½ªÎ»¤ÎRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡Ö¿´¤è¤ê´¶¼Õ¡×
Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×ME¡§I¤ÎRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬24Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
RAN¤Ï¡ÖYOU¡§ME¤Î¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£RAN¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¸¤ò¤³¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·Àº¿Ê¤¹¤ëÀÐ°æÍö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£YOU¡§ME°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿SHIZUKU¤Ï¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SHIZUKU¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ME¡§I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU¡§ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëYOU¡§ME¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿Ì¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU¡§ME¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢ME:I¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇME¡§I¤ÎSHIZUKU¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
KOKONA¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£KOKONA¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇME¡§I¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£YOU¡§ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏYOU¡§ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âYOU¡§ME¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ME¡§I¤ÇCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¡¢º£²ó¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤·¤¿3¿Í¤ÈCOCORO¤¬Ç¯Æâ¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ME¡§I¤Ï¡¢JO1¤äINI¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¤È¤Ê¤ëÂè3ÃÆ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿Í¤Ç2024Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³Ú¶Ê¡ÖClick¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Æ±Ç¯Ëö¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ä¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£