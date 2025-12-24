【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】母の本音を知った娘。怒り爆発「毒親め！」＜第20話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第20話 絶対くじけない
【編集部コメント】
リリちゃんは、今まで何度も口に出しかけて、それでもガマンして飲み込んできた「毒親」という単語を初めてアリサさんにぶつけました。ですが、これでよかったのかもしれません。ここで許してしまうと、今後もさまざまな面で搾取され続けるでしょう。毒になる親と縁を切り、自分の力で自分の幸せを見つける。長年アリサさんに寄り添ってきたリリちゃんですが、ついに決別するときがきたのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
