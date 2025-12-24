¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¡×36ºÐ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤¬J2ÂçÊ¬¤È·ÀÌó¹¹¿·
¡¡J2ÂçÊ¬¤Ï24Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÀ¶Éð¹°»Ì¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¶Éð¤Ï2008Ç¯¤ËÃÏ¸µÂçÊ¬¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢10Ç¯¤ËCÂçºåÆþ¤ê¡£12Ç¯¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢17Ç¯¤ËCÂçºå¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£24Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÄ»À´¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ÅÁã¤Ë16µ¨¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·9·î¤Ëº¸µÓ¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íèµ¨¤Ï»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Î²¼¡¢J1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡À¶Éð¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤é¤·¤¤¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
À¶Éð¹°»Ì¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿·ë²Ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤é¤·¤¤¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×