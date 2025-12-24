¿·´´Àþ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿­à°­¼Á¹Ô°Ù­á¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Î¥»¥Ê¼ÒÄ¹(X¡÷ecxia_sena¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¶¤é¤«¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇºÂÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿­à°­¼Á¥Þ¥Ê¡¼­á¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼

¡¡¿·´´ÀþÆâ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿­à°­¼Á¹Ô°Ù­á¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿½÷À­¼ÒÄ¹¤ÎÅê¹Æ¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¿·´´Àþ¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¸¥¸¥¤¤ä¤Ð¤¤¤À¤í!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥´¥ß¤¬¾²¤äºÂÀÊ¤Î¾å¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÂÀÊ¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç­à¥»¥Ê¼ÒÄ¹­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÜËÜÀ»ºÚ¼ÒÄ¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ç¥«¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜÃí°Õ¤Ç¤­¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï‼¤¯¤½!²ù¤·¤¤!!¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¡£¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤·¤¹¤®¤ë¿Í¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤ä¤À!¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ç¤³¤ÎÉÊ³Ê¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¥­¥ì¤ÆÅöÁ³¡£¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Á´¹ñ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡Öecxia¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎµÜËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×CHANNEL¡×¤Ë¸×(Åê»ñ²È)­à¥»¥Ê¼ÒÄ¹­á¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£