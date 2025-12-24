¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤ª·»¤µ¤ó»ÔÄ¹¤Ê¤Î⁈¡×ÂçÀôÍÎ¤Î·»¤ÏÁáÂçÂ´¤ÎÈ¡´Û»ÔÄ¹¡ªà¥â¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Û¤Ü¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤ÎÍÎ¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¼Ì¿¿²È¤Î¹î¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÄ¹¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢È¡´Û»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖHAKODATE COLLECTION¡×¤ËÆÃÊÌ½Ð±é¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿ÂçÀô½áÈ¡´Û»ÔÄ¹¤Îà¥ì¥¢á¤Ê°ìËç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀô»ÔÄ¹¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖDNA¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¨¤ÃÍÎ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ã¤Æ»ÔÄ¹¤Ê¤Î⁈¡×¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤ÎÍÎ¤Á¤ã¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤Û¤Ü¤¤¤Ã¤·¤ç¾Ð¡×¡ÖÈ¡´Û¥¿¡¼¥¿¥ó¤¬¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤³¤È¡×¤Ê¤É·»Äï¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ ¡¡ÂçÀô»ÔÄ¹¤ÏËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢È¡´Û»ÔÌò½ê¤ËÆþÄ£¡£ÊÝ·òÊ¡»ãÉôÄ¹¤ò¼¤·¤Æ22Ç¯10·î¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¡¢23Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£