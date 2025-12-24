¡Ö¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤¬ÃíÌÜ¤Î18ºÐ¡¢FW¿·Àî»Ö²»¤é7Áª¼ê¤È·ÀÌó¹¹¿·
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï24Æü¡¢FW¿·Àî»Ö²»¡Ê18¡Ë¤é7Áª¼ê¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö2¼ïÅÐÏ¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·Àî¤Ï¡¢J2¥ê¡¼¥°33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£7·î12Æü¤Î¥Û¡¼¥àÂçÊ¬Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀ¡Ê17ºÐ11¥«·î6Æü¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢10·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â9·î¤ÎU¡Ý23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ä11·î¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ÇU¡Ý22¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÈô¤Óµé¤ÇÁª½Ð¡£U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ21Æü¤Þ¤ÇÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SBS¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢U¡½18¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Áê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É3Àï4È¯¤ÈÂçË½¤ì¤·¡¢28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸18ºÐ¤Ç¤Ï¡¢J2¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÎFW¿ÀÂå·Ä¿Í¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿·Àî¤Îµî½¢¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Àî¤ÏÄ»À´¤òÄÌ¤¸¡ÖÍèµ¨¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ä»À´¤ÏFW¥¸¥ç¡¼¡¢MFºæ²°²Â²ð¡¢FW¼ò°æÀëÊ¡¡¢MFÀ¾ß··òÂÀ¡¢GKÆâ»³·½¡¢DF¾å¸¶ËÒ¿Í¤Î6Áª¼ê¤È¤âÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¸¥ç¡¼
¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÇ¯Àï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»À´¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ºæ²°²Â²ð
¡ÖÍèµ¨¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤¬Â¿¤¯²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡ª¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¼ò°æÀëÊ¡
¡ÖJ1¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÉ¬¤ºJ1¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
À¾ß··òÂÀ
¡ÖÎ©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¡¢ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡ª¥Ð¥ó¥Ð¥óÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡ª¶¦¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
Æâ»³·½
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢2026/27¥·¡¼¥º¥óJ2¥ê¡¼¥°¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¾å¸¶ËÒ¿Í
¡ÖÍèµ¨¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥óÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Ç®¤¤À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×