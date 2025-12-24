1年前に熊本で量産を始めた台湾の大手半導体メーカーTSMC。TSMCが進出して以降、関連企業の立地協定が盛んになり、総投資額は3.7兆円です。その一方で。



■菊陽町在住・30代

「渋滞がひどくて保育園が始まったら送り迎えに間に合うか心配があります」

■菊陽町在住・60代

「（渋滞が）特に改善された印象はないです」

■菊陽町在住・20代

Q人が増えている実感はある？

「あります。家の近所にもでっかいマンションができてびっくりしています」





100年に1度のチャンスといわれる半導体バブル。2025年を徹底解説します。

【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

ここからは、藤木記者とお伝えします。渋滞問題、特に朝と夕方はひどいと聞きますね。



（藤木紫苑記者）

熊本市内に入院する親族に面会に行こうとしたけれど渋滞に巻き込まれて看取ることができなかったなどの実情も耳にしました。



（緒方太郎キャスター）

交通の整備はすぐにできるものではありませんが早急に改善する必要がありそうです。



（藤木紫苑記者）

そして、次なる問題が半導体製造に欠かせない大量の水。熊本の宝でもある「地下水」への影響です。



（緒方太郎キャスター）

TSMCの第1工場が稼働して1年。地下水汚染が気になる人も多いはず。



（藤木紫苑記者）

県はことし1月に水質調査を行い、法律で規制されている物質以外も含め、工場の稼働前と後の「変化」を調べています。結果として、法律で規制されてはいないものの、有機フッ素化合物の一種PFBS・PFBAの濃度が、稼働前よりも上がったことがわかりました。専門家は「いずれも、ほかの国で定める飲み水の規制値と比べると低い濃度」として「科学的には安全なレベル」と判定しています。



県は、ほかにも地下水の「量」に変化がないかなどインターネットで誰でも見られる「地下水のリアルタイム配信」もはじめています。水に関してはTSMCも情報の発信を積極的に行う姿勢です。



（緒方太郎キャスター）

一方で、最近話題になっているのが「第2工場の遅れ」です。何が起こっているのでしょうか。





【VTR】

第2工場は当初、ことし3月までに着工するはずでしたが、周辺の交通渋滞などを理由に「年内までに」着工と遅れ、結果ことし10月に建設を開始したと発表しています。この影響は半導体バブルに沸く周辺の不動産にも及びました。菊陽・大津エリア全体で4300戸ほどを管理する不動産会社はこう話します。





■アズマシティ開発・東伸彦社長

「ことし1年はTSMC第2工場の着工が遅れるという形になったので、少しずれたことによって想定していた入居より遅れてきたというのは現状としてあると思います」



かつては物件の完成前に契約するという異例の状況が続いていましたが、この1年は入居が想定より2割ほど下回る物件も出ています。



■アズマシティ開発・東伸彦社長

「長期的な目線で見ている人（オーナー）が多いので、今は入居は少ない状況になっているんですけれども、今後の発展というのは変わらず期待している部分があると思います」





熊本の発展に繋がるTSMCの第2工場。建設開始が伝えられたあとの11月上旬は、これだけの数の重機がありましたが、12月に再び向かうと、明らかに重機が減り、現場の動きが鈍いようにみえます。民間の信用調査会社には、地元の企業からこんな声が。





（地元企業の声 ※東京商工リサーチの聞き取り）

「工事の進行が止まっていて現場に入っていた車両も出ていっている」

「工事計画が不透明化している。売り上げがいつ計上されるのか読めない状況だ」



この状況に、国は。





■赤沢亮正 経産相

「中断や中止が検討されている事実はないと伺っているところです」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

第2工場の建設は、ここにきてどうしてペースダウンしたのでしょうか。



（藤木紫苑記者）

民間のシンクタンクで経済安全保障と半導体について研究する田上英樹さんに聞きました。建設の遅れは、あくまでTSMCという企業の”経営”としての判断で何が最善なのかを考えている段階だと分析しています。では、その判断要因とは？考えられる要因の1つがアメリカ、トランプ政権の「半導体関税」政策です。



トランプ大統領はアメリカの国内で半導体を作れるようにするため「アメリカへの半導体輸出に

関税をかける。ただし、アメリカ国内で半導体の製造をしている会社は関税免除する」などといった政策を年明け以降、正式に発表するとみられています。



（緒方太郎キャスター）

アメリカ国内にTSMCを囲い込みたいんですね。



（藤木紫苑記者）

その通りです。TSMCは現在アメリカのアリゾナ州に第1、第2、第3工場と建設を進めていてアメリカへの投資を強めるのは企業判断としてあり得ると考えられます。こうして世界中が半導体の製造をめぐってしのぎを削る中、熊本にあるTSMCはどう生き残っていくのか。田上さんはいまの日本に必要なことがあると指摘します。



【VTR】

■地経学研究所・田上英樹主任客員研究員

「日本でTSMCがもたらしてくれている微細で高性能な半導体をどれだけ作ってどのような製品に組み込んで輸出していくか。具体的に何なのかこれから一番大きな課題になっていくと思います」



【スタジオ】

（藤木紫苑記者）

田上さんは「ユースケース」、自動運転やAIヘルスケア、農業、宇宙…。つまり何に使うのかを日本側でTSMCが受け入れてくれるような案を考えて提示していけるかが大切だと話します。高性能な半導体を使うための日本の強みを生み出していくことが必要です。



（緒方太郎キャスター）

半導体関連産業では、莫大な経済効果も試算されています。そのためにも、世界をリードするためにどんな製品を作るべきか、来年は大きく動きそうですね。