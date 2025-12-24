ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¢¶á¤¯Ë¬¥í¤Ø¡¡ËÌÊýÎÎÅÚÊè»²¤ÎºÆ³«Í×ÀÁ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ò¶á¤¯Ë¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬24Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÚºßÃæ¤Ë¥í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¿¯¹¶¸å¤ËÅÓÀä¤¨¤¿ËÌÊýÎÎÅÚ¸µÅçÌ±¤ÎÊè»²ºÆ³«¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï24Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£Ë¬¥í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ï¿¯¹¶¸å¡¢¹ñÌ±¤Ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÅÏ¹ÒÃæ»ß´«¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ»á¤Ï2023Ç¯10·î¥í¥·¥¢¤òË¬¤ì¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤êÎ¥ÅÞ¡£24Ç¯7·î¤Ë¤âË¬Ìä¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤¿¡£