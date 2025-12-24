¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÄê¿©²°Æþ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ëÅê¹Æ¤ËÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Äê¿©²°¤ÎÅ¹Ì¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÄê¿©²°Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤«¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«°Ö¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈSOS¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÌÀÆü¤Ç¤¹¡×¡Ö±öÌ£¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥É¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥ê¥É¤¯¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¥ê¥É¤¯¤ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¡¢°¦Ç¤ÎÌ¾Á°¤ÇÎå¤Þ¤¹À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£