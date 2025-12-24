¶¶²¼Å°»á¡¡À¯¼£²ÈÌ¾»É¤Îà¹â³ÛÅ¾Çäá¤Ë»ýÏÀ¡Ö·ÐºÑ¤¬²ó¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£´Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢À¯¼£²È¤äÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾»É¤¬Å¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÀ¯¼£²È¤ÎÌ¾»É¤¬¹â³ÛÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£¹üÆ¡¾¦¤¬Ì¾»É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ñ´Ê¤Ê¤É¤â¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Íµ¤¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ì¾»É¤¬£¹£°£°£°±ß¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤«ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¤«¡ÊÌ¾»É¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¶¦±é¼Ô¤é¤Ï°Õ³°¤½¤¦¤ÊÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌ¾»É·ë¹½»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤¬²ó¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌ¾»É¤òµ¬À©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤À¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡Ä¤Ï¤Í¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËËÜÍè¤Ï¡ÊÅ¾Çä¤Ï¡Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÌ¾»É¤ò¸ò´¹¤¹¤ëÉ÷½¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ÈÂÓÅÅÏÃÆ±»Î¤ÇÀÜ¿¨¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»æ¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ó¤Î¡¢¸Å¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤¬Ì¾»É¤ÎÅ¾Çä¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¤«²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ²ó¤ë¤ó¤À¤«¤éÀ¯¼£²È¤ÎÌ¾»É¤¯¤é¤¤¤Ç°ìÄê¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÌµ¤Î¤â¤Î¤«¤éÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£¤Ê¤ó¤ÇµÈÂ¼¤µ¤ó¥À¥á¤È¤«¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢·ù¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¸¶Â§¤À¤±¤É¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÌ¾»É¤Ï¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
