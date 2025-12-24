TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤¬¡¢EXILE TAKAHIRO¡Ö¤Ä¤à¤¸¡×¤Ë·èÄê¡ª¸å´ü¸ø¼°PV¤â¸ø³«¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¡¢EXILE TAKAHIRO¤¬²Î¤¦¡Ö¤Ä¤à¤¸¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
1·î9Æü(¶â)25:53¤Ë¥Æ¥ìÅì¡¢1·î13Æü(²Ð)21:55¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÇÊüÁ÷¤Î¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÂè13ÏÃ°Ê¹ß¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãEXILE TAKAHIRO¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¤Ä¤à¤¸¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤ä²ÈÂ²°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²á¤®¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤äÆü¡¹¤ÎÑ³¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÂº¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¼º¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
EXILE TAKAHIRO
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¡Ö¤Ä¤à¤¸¡×
Artist¡§EXILE TAKAHIRO
Words: TAKAHIRO
Music: Hiroo Yamaguchi
Arrangement: Yuta Nakano
rhythm zone
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù
¥Æ¥ìÅì¡¡Ëè½µ¶âÍË25:53¡Á26:00¡¡ÊüÁ÷Ãæ
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡Ëè½µ²ÐÍË21:55¡Á22:00¡¡ÊüÁ÷Ãæ
AT-X¡¡Ëè½µ¶âÍË20:30¡Á20:45¡¡ÊüÁ÷Ãæ¡¡¢¨ºÇÂ®ÊüÁ÷
BS¤è¤·¤â¤È¡¡Ëè½µÅÚÍË22:55¡Á23:00¡¡ÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÅìµþ¡£À¤³¦À¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤à¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀïÆ®°÷¡¦°ëÊÕ¡£Èà¤Î¿¦¾ì¤ÏÀï¾ì¤À¡£¥¿¥¤¥Ä°ìËç¤Ç¡ÖÅìµþ¥¹¥®²ÖÊ´ºîÀï¡×¤ä¡ÖÉÙ»Î»³ÇúÇËºîÀï¡×¤ËÎ×¤à¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Û¡¼¥×¥Þ¥ó¤ÎÀµµÁ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°ì·â¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê»´ÇÔ¡£¥³¥ó¥×¥éóÕÌÀ´ü¡¢¾å»Ê¤ÎÌµÃã¤Ë¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ËÊû¤°¡¢¡È¤ª»Å»ö¡É¥É¥é¥Þ¡£¤É¤³¤«¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°¥¤·¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀïÆ®°÷¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Çò´äµ×Ìï
Ì¡²è¡§¤¤¤Ä¤¤¿¤«¤·¡Ê¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë
´ë²è¡§µÈËÜ¶½¶È
µÓËÜ¡§¤Ï¤ê¤»
´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ
½õ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼Êå
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄ¤·¤²¤ë
¥³¥ó¥Æ¡§ÅÄÃæÎ¼Êå¡¡µÜËÜÂ÷¼«¡¡µÜÃÏ¾»¹¬¡¡»³ËÜ´²¡¡»³Â¼Æü¸þ¡¡µíÅè¿·°ìÏº¡¡¥½¥¬¥á¥°¥ß¡¡°ÂÉôÍ´ÆóÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±öÌîÃÒ¾Ï
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼²ÅÇî
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²£»³Í§ºÈ
Æ°²è´ÆÆÄ¡§¿·°æÅÄÉ÷¹á
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸þ°æÂò³¤
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§Àõ¸«ÉðÃË
²»³ÚÀ©ºî¡§INSPION
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION¥¨¥Ã¥¸
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿¼¹¾Äª
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio maf
¶¨ÎÏ¡§¤è¤·¤â¤È¥Ö¥í¡¼¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À½ºî¡§¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
EXILE TAKAHIRO¡Ö¤Ä¤à¤¸¡×¡Êrhythm zone¡Ë
¡ÚCAST¡Û
°ëÊÕ·ò»Ê¡¡CV.¾åÅÄà¢»Ê
¥·¥ã¥É¡¼Âçº´ ¡ÊËÜÌ¾ ±Æ»³Ì¡Ë¡¡CV.Î©ÌÚÊ¸É§
¥Û¡¼¥×¥Þ¥ó¡ÊHOPEMAN¡Ë¡¡CV.¿ùÅÄÃÒÏÂ
°ëÊÕÀá»Ò¡¡CV.¸Å²ì°ª
°ëÊÕ¥¿¥«¥·¡¡CV.ÀÄ»³µÈÇ½
¥æ¥ß¥³¡¡CV.±óÌî¤Ò¤«¤ë
²°Âæ¤Î¥ª¥ä¥¸¡¡CV.ÈÄÈøÁÏÏ©
(C)Çò´äµ×Ìï¡¦¤¤¤Ä¤¤¿¤«¤·/¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
