ME:I¡¢RAN¡¦SHIZUKU¡¦KOKONA¤¬¥³¥á¥ó¥È Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤Î4¿ÍÃæ3¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£12·îËö¤ÇÃ¦Âà¤¹¤ëRAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¢SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¡¢KOKONA¡Êº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤è¤ê³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£7·î¤è¤êÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿RAN¤Ï¡Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¸¤ò¤³¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·Àº¿Ê¤¹¤ëÀÐ°æÍö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿µ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢10·î¤è¤ê³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿SHIZUKU¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿Ì¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
KOKONA¤â³èÆ°½ªÎ»¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âYOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ME:I¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆCOCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬2025Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£4¿Í¤ÎÃ¦Âà¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏMOMONA¡Ê³Þ¸¶ÅíÆà¡Ë¡¢RINON¡ÊÂ¼¾åÍþ°É¡Ë¡¢AYANE¡Ê¹â¸«Ê¸Ç«¡Ë¡¢MIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¡¢SUZU¡Ê»³ËÜ¤¹¤º¡Ë¡¢KEIKO¡ÊÀ¶¿å·Ã»Ò¡Ë¡¢TSUZUMI¡Ê³¤Ï·¸¶¸Ý¡Ë¤Î7¿Í¤È¤Ê¤ë¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡×Âè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖL¤ÈR¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
YOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
RAN¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¸¤ò¤³¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·Àº¿Ê¤¹¤ëÀÐ°æÍö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
YOU:ME°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£
º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SHIZUKU¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëYOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿Ì¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢ME:I¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇME:I¤ÎSHIZUKU¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£KOKONA¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇME:I¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏYOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âYOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
