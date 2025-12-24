¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢¤Æ¤á¤¨¡×¤Ê¤É¤È¼¸ÀÕ¡¡Â¿¼£¸«·Ù»¡½ð¤ÎÁ°½ðÄ¹¡¡Éô²¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·±²ü½èÊ¬
´ôÉì¸©¤ÎÂ¿¼£¸«·Ù»¡½ð¤ÎÁ°½ðÄ¹¤¬Éô²¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·±²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
24ÆüÉÕ¤Ç·±²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¼£¸«·Ù»¡½ð¤ÎÁ°½ðÄ¹¡¢¸¶°æÎ´¹¨·Ù»ë¡Ê59¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸¶°æ·Ù»ë¤Ï¡¢8·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ»ö·ï¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¡¢Éô²¼4¿Í¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â»Ø´ø¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢¤Æ¤á¤¨¡×¤Ê¤É¤È¼¸ÀÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¶°æ·Ù»ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÉô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10·î¤Ë½ð°÷¤«¤é·Ù»¡ËÜÉô¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°æ·Ù»ë¤Ï12·îËö¤Ç¼«¤éÂà¿¦¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹