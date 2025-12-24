¥Ý¥ó¥É¥É¥ë£±¡¥£³£µÂæÁ°È¾¤ÇÙæ¤ß¹ç¤¤¡¢£±£°·î½éÆ¬°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÇµÙ¾ì¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÍÉý¤Ï1.3503-1.3534¤Þ¤Ç¤È¸ÂÄêÅª¡£¤¿¤À¡¢¿å½àÅª¤Ë¤Ï£±£°·î£±Æü°ÊÍè¤Î¥Ý¥ó¥É¹â¡¦¥É¥ë°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë¥É¥ë°Â¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ½©µ¨Í½»»°Æ¤òÌµÆñ¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤°Â¿´´¶¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï210±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Î²¼Íî¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·î£²£²Æü¤Ë211.20¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¹âÃÍ¤«¤éÎ¥¤ì¤º¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤È¤È¤â¤Ë±ß°Â¤ÎÌÌ¤â¶¯¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.87ÂæÁ°È¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¡£¤¤ç¤¦¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°°Õ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¥æー¥íÇã¤¤¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î°Ê¹ß¤Ï¤½¤ÎÆ°¤¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯½é¤Î0.83ÉÕ¶á¤«¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Å£Ã£Â¤È±ÑÃæ¶ä¤È¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Îº¹¤¬¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡¡
GBP/USD¡¡1.3515¡¡GBP/JPY¡¡210.67¡¡EUR/GBP¡¡0.8728
