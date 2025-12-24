¥Æ¥ì¥Ó¿®½£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¸©·Ù¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¡¢ Ë½ÎÏÃÄ¤Ê¤ÉÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¸©·Ù¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï12·îËö¤ËÈ¯Â­¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö¿®½£ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö³èÆ°»ØÆ³¼Ô ¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£

¸©¤ÏÃæ³Ø¹»Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ç¤Î»ØÆ³¤ä¶¨ÎÏ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬¤ª¤è¤½¡Ö400¿Í¡×ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶¨Äê¤Ç¤Ï¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¤¬¥¯¥é¥Ö¤È»ØÆ³¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿Þ¤ëºÝ¡¢¸©·Ù¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¤½¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ê¤É¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¡£

Î¾¼Ô¤¬¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ÈÃæ³ØÀ¸¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñÉðÅÄ °éÉ× ¶µ°éÄ¹
¡Ö¤³¤ÎÏ¢·È¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤··Ù»¡¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¾ðÊó¶¦Í­¤È¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¡¢¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¡×

¸©¶µ°Ñ¤Ïº£¸å¡¢²áµî¤ËÀ­ÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤É¤Ë¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¤ò¹­¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£