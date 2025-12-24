１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２４日、都内で最新シングルのリリースイベント「ＷＩＮＴＥＲ ＳＩＮＧＬＥ ”ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ“ＰＲＥＭＩＵＭ Ｘ’ｍａｓ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」を開催した。 ＣＤ購入者の中から抽選で選ばれたＭＩＮＩ（ファンネーム）が参加できるイベント。シングル収録曲「Ｕ ＭＩＮＥ」「Ｔｒｕｅ Ｌｏｖｅ」を初披露するなど、全３曲を歌唱。佐野雄大は「皆さんと一緒に過ごせてうれしいです」と喜ぶと、後藤威尊は「今日はクリスマスイブということで、素敵な夜にしましょう」と笑顔を見せた。

クリスマス企画では、トナカイやサンタのカチューシャを装着。メンバーが「Ｐｒｅｓｅｎｔ」をハンドベルで演奏し、それに合わせてファンが歌唱するなど、メンバーとファンが一体となってイベントを盛り上げた。

初のクリスマスイベントを終えた木村柾哉は「ＭＩＮＩの皆さんから反響を頂いてミリオンを突破したし、改めて感謝したい。僕たちは２０２６年、５周年になるので、まだまだこっからです！ＩＮＩらしくぶちかまして行きたいと思いますので、僕たち信じてついてきて！」と更なる飛躍を誓った。

最新シングル「ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ」は、わずか４日間でミリオンセールスを突破し、グループ最高の１２１万枚を記録。デビューから８作連続ハーフミリオンを達成した。